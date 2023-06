OGNI MATTINA UN FOLLE SI SVEGLIA E AMMAZZA QUALCUNO – È UN IMMIGRATO DI ORIGINE AFRICANA L'UOMO CHE IERI NOTTE HA UCCISO A COLTELLATE TRE PERSONE A NOTTINGHAM, IN INGHILTERRA, PRIMA DI MONTARE SU UN FURGONE E TRAVOLGERE ALCUNI PASSANTI: LE VITTIME SONO DUE STUDENTI 19ENNI CHE TORNAVANO DA UNA FESTA E UN MURATORE 54ENNE CHE STAVA ANDANDO AL LAVORO – IL KILLER, UNO SPACCIATORE DI DROGA, AVEVA ALLE SPALLE UNA STORIA DI PROBLEMI MENTALI E…

Estratto dell'articolo di Luigi Ippolito per www.corriere.it

ian coates

C’è probabilmente un gesto di follia dietro la notte di terrore che ha sconvolto la città inglese di Nottingham ieri, prima dell’alba: ad accoltellare a morte tre persone è stato un immigrato di origine africana di 31 anni, un piccolo spacciatore di droga descritto con barba e treccine rasta, che aveva alle spalle una storia di problemi mentali. È per questo che fino a questo momento le indagini non sono guidate dall’antiterrorismo, che si limita ad assistere la polizia locale, cui è stato affidato il caso.

grace kumar

L’assassino, che sembra aver scelto a caso le sue vittime, era arrivato adolescente in Gran Bretagna dall’Africa occidentale, ma non aveva mai preso la cittadinanza britannica, anche se era in possesso di un permesso di residenza regolare. Non risultano a suo carico precedenti penali, né era nel radar dei servizi di sicurezza: i vicini lo descrivono come “un tipo molto silenzioso” e secondo resoconti non confermati si sarebbe di recente convertito all’Islam e avrebbe cominciato a frequentare la moschea locale.

Le tre vittime sono due studenti di 19 anni, Barnaby Webber e Grace Kumar, e un muratore di 54 anni. I due ragazzi, che frequentavano l’università di Nottingham, stavano tornando a casa da una festa post-esami ed erano ormai a pochi minuti dalla loro residenza: attorno alle 4 del mattino di ieri si sono imbattuti nell’immigrato, ne è nata una accesa lite e l’uomo li ha colpiti ripetutamente con un coltello, lasciandoli a terra feriti a morte.

barnaby webber 3

L’africano ha poi ucciso a coltellate, circa un’ora dopo, in una strada a tre chilometri di distanza, il muratore che stava andando al lavoro, ha rubato il suo furgone e ha travolto tre persone, una delle quali è tuttora in ospedale in condizioni critiche. Attorno alle 5.30 la polizia è arrivata e ha immobilizzato col taser l’assassino, arrestandolo.

[…]

grace kumar 2 attacco a nottingham 5 attacco a nottingham 1 attacco a nottingham 10 attacco a nottingham 11 attacco a nottingham 2 attacco a nottingham 3 attacco a nottingham 4 attacco a nottingham 6 attacco a nottingham 7 attacco a nottingham 8 attacco armato a nottingham 2 attacco a nottingham 9 attacco armato a nottingham 1 barnaby webber barnaby webber 1 grace kumar 6