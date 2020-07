VI RICORDATE DELLA PIOGGIA DORATA? IL RUSSIAGATE PERDE ALTRI PEZZI - DUE DOCUMENTI SMONTANO LA CREDIBILITÀ DI CHRISTOPHER STEELE, L'EX SPIA INGLESE INCARICATA PER COMPORRE QUEL DOSSIER PIENO DI BUFALE (PAGATO DAI REPUBBLICANI ANTI-TRUMP E DAI DEMOCRATICI) SU CUI SI È BASATA L'INDAGINE DURATA QUASI TRE ANNI E FINITA IN UNA BOLLA DI SAPONE - IL SESSO CON LE ESCORT RUSSE CHE URINAVANO SUL LETTONE IN CUI DORMÌ OBAMA ERA UNO DEI PUNTI FORTI: DOVEVA SERVIRE AI RUSSI PER RICATTARE IL PUZZONE