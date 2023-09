OGNI "OCASIO" È BUONA PER FARSI NOTARE - LA STELLINA DEM AMERICANA ALEXANDRA OCASIO-CORTEZ HA ANNUNCIATO CHE VENDERÀ LA SUA TESLA PER PASSARE A UN'AUTO ELETTRICA PRODOTTA IN STABILIMENTI DOVE È PRESENTE IL SINDACATO - UNA GRAN PARACULATA DI "AOC": È DA PIU' DI UN ANNO CHE CERCA DI DISFARSI DELLA MACCHINA E HA FATTO L'ANNUNCIO PER STRIZZARE L'OCCHIO AI LAVORATORI DELL'AUTOMOTIVE, IN SCIOPERO CONTRO LE "BIG THREE", MA ANCHE PER SVELENARE (PER L'ENNESIMA VOLTA) CONTRO ELON MUSK…

Estratto dell'articolo di Alberto Simoni per “la Stampa”

OCASIO CORTEZ 44

La deputata democratica e star dell'ala progressista Alexandria Ocasio-Cortez guida una Tesla Model 3 bianca, la società di cui Elon Musk è il maggiore azionista. L'ha comprata nel 2020 ai tempi della pandemia […] Ora vorrebbe disfarsene e passare a un veicolo elettrico prodotto in stabilimenti dove è presente il sindacato, ha detto domenica alla Cbs. Non è facile, le fabbriche che producono batterie per le Big Three sono in joint venture e non hanno sindacati.

la tesla di alexandra ocasio cortez.

L'intera "supply chain" (la catena di fornitura) – dalle miniere di terre rare, alla lavorazione, sino all'assemblamento – si regge su personale e società non "unionizzate". AOC – così è nota – sta lavorando a una legge per introdurre nell'intera filiera i sindacati sfruttando le maglie dell'Inflation Reduction Act. In un Paese dove appena il 6% dei lavoratori delle aziende private è iscritto alle "union" di categoria l'impresa è poco popolare.

elon musk 2

Se volesse tener fede all'impegno di acquistare solo Ev in fabbriche con i sindacati e allo stesso ricaricare una volta sola l'auto nel soggiorno washingtoniano, potrebbe acquistare una Chevrolet Bolt Euv o una Ford F-150. […]

Il desiderio di abbandonare la Model 3 bianca non è nuovo. La deputata […] voleva venderla già nel maggio del 2022[…] Sedici mesi dopo però l'auto – il cui valore attuale si aggira fra i 30 e i 35mila dollari – è ancora nel garage della deputata. A indurre Ocasio-Cortez a liberarsi della macchina era stata la decisione di Musk di comprare Twitter. […]

la tesla di alexandra ocasio cortez.

Con il patron di Tesla e potenziale numero uno del social network, AOC aveva intrattenuto rusticani duelli sul Web con tanto di tifoserie a segnalare botte e risposte a colpi di like. L'idea di circolare per le strade del Nord Est con un prodotto – sua definizione – «di un miliardario di cui non mi interessa nulla», le appariva sconveniente. […] E quindi Tesla oggi è un simbolo politico più che un semplice marchio di automobili. […]

OCASIO CORTEZ 33

La società con sede a Austin produce da oltre un decennio auto in linea con le ambizioni dell'agenda green del partito di Ocasio-Cortez; eppure, la sbracata gestione su X (il vecchio Twitter) da parte di Musk della libertà di espressione senza freni e la sua ricchezza smodata […] lo fanno apparire agli occhi della galassia dell'America liberal un compagno scomodo con cui farsi immortalare. Figurarsi portarlo in palmo di mano sulle strade con il brand più famoso.

elon musk

[…]

Annusata l'ipotesi che il prediletto social (allora, Twitter) potesse finire nelle mani di Elon Musk, il 29 aprile del 2022 AOC fece un tweet «su qualche miliardario che ha un problema di ego che controlla unilateralmente piattaforme di comunicazione di massa». Musk rispose sempre via "uccellino": «Smettila di colpirmi, sono veramente timido» con tanto di emoticon. A stretto giro, AOC: «Stavo parlando di Zuckerberg, ma ok». Schermaglie e battute al vetriolo, come quando la deputata si indignò per la proposta di far pagare 8 dollari la permanenza su Twitter. «Grazie del feedback, ora versa gli 8 dollari», la risposta di Musk

alexadria ocasio cortez balla per solidarieta a sanna marin 1 alexandra ocasio cortez arrestata a una manifestazione a washington alexandria ocasio cortez 2 ocasio cortez ALEXANDRIA OCASIO CORTEZ ALEXANDRIA OCASIO CORTEZ Alexandria Ocasio-Cortez 4 alexandria ocasio cortez 1 lo scambio di tweet tra elon musk e alexandra ocasio cortez lo scambio di tweet tra elon musk e alexandra ocasio cortez lo scambio di tweet tra elon musk e alexandra ocasio cortez Alexandria Ocasio-Cortez protesta insieme a attori e sceneggiatori di hollywood