23 apr 2023 10:00

OGNI SCUSA È BUONA PER RANDELLARE SU MEGHAN – CHE NON SCORRESSE BUON SANGUE TRA KATE MIDDLETON E MEGHAN MARKLE È NOTO A TUTTI – CIÒ CHE NON SI SAPEVA È UN ANEDDOTO SULLE ORE SUCCESSIVE ALLA MORTE DELLA REGINA ELISABETTA: PER NON DISPIACERE LA DUCHESSA DEL SUSSEX E NON FARLA STRAPARLARE, CARLO HA DECISO CHE AL CAPEZZALE DELLA MADRE NON CI DOVEVA ESSERE NEMMENO…