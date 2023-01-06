OGNI TANTO, UNA BUONA NOTIZIA! – L’ECONOMIA AMERICANA HA CREATO 223MILA POSTI DI LAVORO A DICEMBRE 2022: IL DATO È MIGLIORE DI OGNI PIÙ ROSEA ASPETTATIVA. IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE È CALATO AL 3,5%...

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joe biden joe biden

 

(ANSA) - L'economia americana ha creato in dicembre 223.000 posti di lavoro, oltre le attese degli analisti che scommettevano su quota 203.000. Il tasso di disoccupazione è calato al 3,5% dal 3,7% di novembre, risultando migliore delle attese.

 

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