(ANSA) - L'economia americana ha creato in dicembre 223.000 posti di lavoro, oltre le attese degli analisti che scommettevano su quota 203.000. Il tasso di disoccupazione è calato al 3,5% dal 3,7% di novembre, risultando migliore delle attese.
OGNI TANTO, UNA BUONA NOTIZIA! – L’ECONOMIA AMERICANA HA CREATO 223MILA POSTI DI LAVORO A DICEMBRE 2022: IL DATO È MIGLIORE DI OGNI PIÙ ROSEA ASPETTATIVA. IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE È CALATO AL 3,5%...- -
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(ANSA) - L'economia americana ha creato in dicembre 223.000 posti di lavoro, oltre le attese degli analisti che scommettevano su quota 203.000. Il tasso di disoccupazione è calato al 3,5% dal 3,7% di novembre, risultando migliore delle attese.
SOFIA GOGGIA COME LA TOFFANIN: “NON SARÒ A SANREMO, NON SONO MAI STATA CONTATTATA” – LA SCIATRICE A “RTL 102.5”: “PER LE PROSSIME SETTIMANE SARÒ IN LOCALITÀ MONTANE. MA NELL'ULTIMA SETTIMANA DI GENNAIO ANDRÒ IN UNA LOCALITÀ DOVE C'È CALDO E SOLE PER PREPARARE I MONDIALI. A SANREMO NON CI SARÒ. SANREMO È UN SOGNO DI TUTTI, MI PIACEREBBE ANDARCI. MA IL MIO OBIETTIVO È VINCERE QUESTI MONDIALI” – “NON SONO STATA CHIAMATA DA AMADEUS, SI TRATTA DI UNA VOCE DI CORRIDOIO E BASTA. MI SONO IMMAGINATA PERÒ SU QUELLE SCALE: VINCERE LE OLIMPIADI È PIÙ FACILE RISPETTO ALLA SCALINATA DELL'ARISTON…”
FINALMENTE SIAMO TORNATI ALLE VECCHIE ABITUDINI: L’ITALIA IN FONDO ALLA CLASSIFICA – L’INFLAZIONE RALLENTA IN TUTTA EUROPA A DICEMBRE, MA NEL NOSTRO PAESE LO FA MENO CHE NEL RESTO DELL’UE – LE STIME PRELIMINARE DELL’ISTAT SULL’INDICE NAZIONALE DEI PREZZI PARLANO DI UNA CRESCITA DELL’11,6%, CONTRO IL 5,9 DELLA FRANCIA E L’8,6 DELLA GERMANIA. COME MAI LA CORSA DEI PREZZI CONTINUA IMPERTERRITA SOLO IN ITALIA? LA SPIEGAZIONE STA NELLA MAGGIOR INCIDENZA DELL’ENERGIA…
UNA TRANS NON È PER SEMPRE! – KYLIAN MBAPPÉ SI È GIÀ ROTTO LE PALLE DELLA MODELLA TRANSGENDER INES RAU: AVREBBE CHIUSO LA RELAZIONE CHE HA SCANDALIZZATO IL MONDO, PER UNA STORIA PIÙ “TRADIZIONALE” CON UN’ALTRA MODELLA – SI TRATTA DELLA BOMBASTICA STEPHANIE ROSE BERTRAM, EX COMPAGNA DI VAN DER WIEL – IN PASSATO, AL BOMBER FRANCESE ERA STATO ATTRIBUITO UN FLIRT, MAI CONFERMATO, ANCHE CON UN’ITALIANA, MARIALUISA JACOBELLI (FIGLIA DEL GIORNALISTA XAVIER)
“PAPÀ AVREBBE VOLUTO VEDERCI SORRIDERE” – AI FUNERALI DI LANDO BUZZANCA, ALLA CHIESA DEGLI ARTISTI DI ROMA, IL FIGLIO MASSIMILIANO REPLICA COSÌ A FRANCESCA DELLA VALLE, COMPAGNA DELL’ATTORE, CHE NON HA VOLUTO PARTECIPARE ALL’ULTIMO SALUTO – IL DURISSIMO POST DELLA DONNA SU FACEBOOK: “FUNERALE DELL’IPOCRISIA. IL MIO AMATO LANDO NON AVREBBE GRADITO. CHI L’AVREBBE POTUTO SALVARE NON È INTERVENUTO” – IL DISCORSO DI IGNAZIO LA RUSSA E LA COMMOZIONE DI NERI PARENTI E SEBASTIANO SOMMA - VIDEO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
BASTA UN CEROTTINO E L’UCCELLO VA SU – SVOLTA NELLA CURA DELLA DISFUNZIONE ERETTILE: UN TEAM DI RICERCATORI CINESI HA SVILUPPATO UN TESSUTO SINTETICO UTILE PER MANTENERE L'EREZIONE - DOPO UN MESE DI ESPERIMENTO SUI SUINI, GLI STUDIOSI SI SONO ACCORTI CHE IL CEROTTO BIONICO AVEVA SVILUPPATO UNA FIBROSI PARAGONABILE A QUELLA DEL TESSUTO NATURALE, CONSENTENDO DI RAGGIUNGERE UN'EREZIONE NORMALE E…