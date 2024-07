29 lug 2024 18:43

OGNI TANTO, UNA GIOIA PER GLI AUTOMOBILISTI: LA POLIZIA STA SEQUESTRANDO AUTOVELOX “ILLEGALI” IN TUTTA ITALIA – NEL MIRINO C’È LA STRUMENTAZIONE CHIAMATA “T-EXSPEED 2.0”, CON POSTAZIONI FISSE PER IL RILEVAMENTO DELLA VELOCITÀ, SIA MEDIA CHE PUNTUALE. IL SISTEMA NON SAREBBE OMOLOGATO (E QUINDI CI SAREBBE IL RISCHIO DI DANNO ERARIALE) - MA SECONDO LA POLIZIA IL PROTOTIPO IN QUESTIONE NEL MIRINO SAREBBE DIVERSO DA QUELLI IN USO... - LA LISTA DEI COMUNI INTERESSATI