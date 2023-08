OGNI TRAGEDIA È BUONA PER FARE PASSERELLA – LE “DISAVVENTURE” DI ELISA ESPOSITO, INFLUENCER (DE CHE?) E STELLINA DI ONLYFANS, CHE HA RACCONTATO LA SUA VACANZA ROVINATA A CAUSA DEGLI INCENDI IN SARDEGNA: "CI SIAMO RIEMPITI DI CENERE, STO VIVENDO UN INCUBO" - LA PROF DI “CORSIVO” ERA COSÌ SPAVENTATA CHE NON HA PERSO TEMPO A FILMARSI CON LE FIAMME COME SFONDO, LE TETTE IN PRIMO PIANO E LA CANZONE "QUE CALOR" DI SOTTOFONDO... – VIDEO

Dalla scelta della musica al mettere in primo piano la sua vacanza mentre tutto va a fuoco. La conferma definitiva che alla maggior parte dei Creator/Influencer in vacanza manchi qualche rotella. pic.twitter.com/AmF9Ej0xv9 — Fran Altomare (@FranAltomare) August 7, 2023

Estratto da www.open.online

elisa esposito in sardegna 7

L’influencer Elisa Esposito, conosciuta per essere l’insegnante tiktoker del corsivo, è tra gli sfollati degli incendi scoppiati in Sardegna. Con un video su TikTok ha raccontato che ieri, 6 agosto, il suo primo giorno di vacanza nell’isola è stato interrotto a causa delle fiamme che hanno divampato a partire da Posada. Come centinaia di altre persone è stata fatta evacuare anche lei: «Mi ritrovo senza nulla, in costume, all’interno della casa avevo letteralmente tutto.

Abbiamo provato ad avvicinarci in macchina, ma ci siamo riempiti di cenere e giustamente ci hanno mandato via. Ero in panico. Stanotte non sappiamo dove dormire, se la casa è salva o se si è bruciato tutto. Mi sembra di star vivendo un incubo», ha raccontato in un video pubblicato ieri sera attorno alle 19. Ha poi fatto sapere di essere riuscita a rientrare in casa per prendere le cose essenziali e andare a dormire da un’altra parte. […]

