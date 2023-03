OGNI VOLTA CHE ESCE UN’ANTEPRIMA DELLA NUOVA STAGIONE DI “THE CROWN” ESPLODONO LE POLEMICHE: QUESTA VOLTA, A TURBARE LA SENSIBILITÀ DEGLI INGLESI È UNA MERCEDES DISTRUTTA USATA PER SIMULARE L’INCIDENTE IN CUI MORÌ LA PRINCIPESSA DIANA – C’È CHI LAMENTA UNA MANCANZA DI SENSIBILITÀ, MA LA PRODUZIONE SI È DIFESA DICENDO CHE NON VERRÀ MOSTRATA LA…

Estratto dell'articolo di Antonella Rossi per www.vanityfair.it

Dopo le prime foto di Kate e William alla St. Andrew's University, dall'ultima serie di The Crown, in lavorazione in queste settimane, sono trapelate anche le prime immagini dell'incidente automobilistico che il 31 agosto 1997 portò alla morte di Lady Diana.

La replica della Mercedes che trasportava la principessa e Dodi Al Fayed, sul set cinematografico di Elstree Studios, nell'Hertfordshire, distrutta dopo lo schianto, ha fatto presto il giro del web, non risparmiando polemiche.

L'accusa che arriva da più parti è quella di aver voluto drammatizzare eccessivamente l'evento. Secca è arrivata la replica dalla produzione della serie Tv, che nei mesi scorsi ha fatto tappa a Parigi per ricostruire sia gli ultimi istanti di vita di Diana e Dodi che i sopralluoghi degli investigatori dopo lo schianto. «Il momento esatto dell'impatto dell'incidente non verrà mostrato», hanno ribattuto, mentre una fonte vicina alla royal family ha fatto presente al Daily Mail che per molti non sarà gradevole rivivere quei momenti.

«Penso che molte persone troveranno piuttosto disgustoso il fatto che siano stati così dettagliati per ricreare come l'auto è stata distrutta. Penso che causerà molto turbamento alla famiglia reale, se si trattasse di un'altra famiglia non sono sicuro che lo farebbero».

Poca sensibilità, insomma, a detto dell'insider vicino a Buckingham Palace, mentre non è ancora chiaro fino a che punto arriverà la sesta stagione della serie.

