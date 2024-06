3 giu 2024 12:09

OH GESU’, ALTRO CHE “UNA NOTTE DA LEONI” – A UNA FESTA DI ADDIO AL CELIBATO PER LE STRADE DI JESOLO, IN PROVINCIA DI VENEZIA, IL FUTURO SPOSO È STATO MULTATO PER 200 EURO PER ESSERSI TRAVESTITO DA GESÙ, CON TANTO DI TUNICA BIANCA E CROCE DI LEGNO IN SPALLA – UNA TROVATA GOLIARDICA NELLE INTENZIONI, MA RITENUTA “BLASFEMA” DAL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA – I VIGILI HANNO SEQUESTRATO LA CROCE E…