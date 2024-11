19 nov 2024 09:03

OH MY DOG! – È MORTA BETH, LA CAGNOLINA DELLA REGINA CAMILLA, CHE FA SAPERE DI ESSERE “MOLTO RATTRISTATA” PER LA PERDITA – LA JACK RUSSELL TERRIER, ADOTTATA NEL 2011 DAL CANILE LONDINESE DI BATTERSEA, È STATO SOPPRESSA NEL FINE SETTIMANA DOPO CHE ERA STATO DIAGNOSTICATO UN TUMORE INCURABILE – LA NOTIZIA ARRIVA MENTRE LA MOGLIE DI CARLO III SI STA RIPRENDENDO DA UNA INFEZIONE TORACICA…