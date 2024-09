19 set 2024 14:45

OH MY POD! - AUMENTANO GLI ASCOLTATORI DI PODCAST IN ITALIA: NEL 2024 SONO ARRIVATI A 17,2 MILIONI, OLTRE 800 MILA IN PIÙ RISPETTO AL 2023 E UN INCREMENTO DEL 67% RISPETTO AL 2017 - IN AUMENTO ANCHE IL TEMPO MEDIO DI UNA SESSIONE DI ASCOLTO - I PODCAST PIÙ ASCOLTATI SONO "LE GRANDI BATTAGLIE DELLA STORIA" DI ALESSANDRO BARBERO, "NERO COME IL TERRORE" DI CARLO LUCARELLI E MASSIMO PICOZZI E...