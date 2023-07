3 lug 2023 14:10

OH OH, CAVALLO! – DURANTE LE PROVE DELLA GIOSTRA DELLA QUINTANA DI FOLIGNO UNA CAVALLA È SCIVOLATA ED È MORTA SCHIACCIANDO IL FANTINO CHE È RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI – MASSIMO GUBBINI, 40 ANNI, STAVA TROTTANDO IN SELLA ALLA PUROSANGUE INGLESE ED È STATO PORTATO ALL’OSPEDALE DOVE È INTUBATO – NEL TORNEO, CHE SI SVOLGE A SETTEMBRE, I VARI RIONI SI SFIDANO PER CONQUISTARE IL PALIO – LA POLEMICA DEGLI ANIMALISTI - VIDEO!