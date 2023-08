OLD BUT GOLD - L’ATTRICE DEMI MOORE, 60 ANNI, È STATA BECCATA DAI PAPARAZZI IN BIKINI, A BORDO DI UNO YACHT DI LUSSO, ED È APPARSA IN FORMA STREPITOSA – L’EX MOGLIE DI BRUCE WILLIS AVEVA UN COSTUMINO NERO, E TRACANNAVA RED BULL IN COMPAGNIA DEL SUO CAGNOLINO. QUALCHE GIORNO PRIMA AVEVA PRANZATO CON JEFF BEZOS E LA FIDANZATA, LAUREN SANCHEZ. CURIOSO INCONTRO, QUELLO CON IL FONDATORE DI AMAZON, PER UNA CHE SOLIDARIZZA CON LO SCIOPERO DI HOLLYWOOD (CHE CONTESTA LE PIATTAFORME DI STREAMING COME PRIME)

DAGONEWS

demi moore in bikini in uno yacht, in grecia 4

Hai capito Demi Moore! L’attrice sessantenne è stata paparazzata durante il suo viaggio in yacht, in Grecia, mentre si rilassava in bikini, ed è apparsa in gran forma. L’ex moglie di Bruce Willis si è rilassata sul ponte della barca, insieme al suo cagnolino, Pilaf, e tracannava Red Bull mentre leggeva un libro.

Demi era ospite degli amici Andreas e Athanasia Steggos. Qualche giorno prima aveva pranzato a bordo del mega-yacht da 500 milioni di dollari di Jeff Bezos. Una mezza contraddizione per Demi, che si è espressa pubblicamente a favore dello sciopero di attoro e sceneggiatori di Hollywood, che chiedono, tra le altre cose, di combattere lo strapotere delle piattaforme (tra cui Amazon Prime Video, di proprietà di Bezos.

