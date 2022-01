OLD BUT GOLD: IL SESSO DOPO I 70 ANNI NON E' COSI' MALE - MAN MANO CHE I NOSTRI MONDI DIVENTANO PIU' PICCOLI, IL LAVORO RALLENTA O FINISCE, LE CAPACITA' FISICHE SI RIDUCONO, TENDIAMO AD AVERE PIU' TEMPO E INCLINAZIONE PER ASSAPORARE LE PARTI DELLA NOSTRA VITA CHE SONO EMOTIVAMENTE SIGNIFICATIVE, COME IL SESSO - MA I CORPI CAMBIANO, E LA SESSUALITA' HA BISOGNO DI ESSERE REINVENTATA, AMPLIATA, PER INCLUDERE, PER ESEMPIO, TOCCHI, BACI, MASSAGGI EROTICI, SESSO ORALE, GIOCATTOLI SESSUALI...

Prima che David e Anne si sposassero, non si erano avventurati oltre il toccarsi.

Era il 1961. Lei aveva 21 anni, lui 22 ed erano cresciuti in famiglie cattoliche conservatrici. «Giovedì e venerdì, il sesso è un peccato, poi ti sposi sabato», ha detto David. «Cos'è un clitoride? Non lo sapevo».

Fin dall'inizio del loro matrimonio, i due hanno esplorato insieme il sesso. David era più lussurioso e desideroso; Anne era più esitante, a volte tendeva all'accomodazione piuttosto che all'entusiasmo. Pochi anni dopo il loro matrimonio, hanno avuto il loro primo figlio e David ha iniziato a viaggiare per lavoro per metà del mese. Nei cinque anni successivi hanno avuto altri due figli e Anne a volte si sentiva esausta, gestiva i compiti, gli orari, la guida, le emergenze, i crolli. Amava David e le piaceva fare sesso con lui, ma spesso cadeva in basso nella lista di ciò di cui aveva bisogno: una buona notte di sonno, un braccio intorno alla spalla, nessuna aspettativa. Inoltre, Anne non è mai sfuggita completamente alla sensazione che il sesso fosse un tabù: «Non ci era permesso nemmeno pensarci», ha detto dell'approccio dei suoi genitori al sesso. Nella prima parte del suo matrimonio, si sentiva inorridita dal sesso orale e lottava per raggiungere l'orgasmo. «Non credo di essere stata ciò che David aveva sperato», mi ha detto.

David e Anne hanno ormai 80 anni e di recente mi hanno detto che in questa fase della vita, il sesso è il migliore che sia mai stato. Ma arrivarci ha richiesto uno sforzo. David, un uomo curioso e gregario, ha sempre creduto che il sesso fosse importante per la felicità e ha cercato regolarmente suggerimenti per migliorarlo. Alla fine degli anni '70, ha letto un articolo di una rivista sulla "migliore amica di una ragazza", un vibratore chiamato Prelude. Ne ha comprato uno per Anne. (Mi ha chiesto di usare il suo secondo nome per proteggere la sua privacy; David ha chiesto di essere identificato con il suo nome.) All'inizio non è andata così bene: per Anne, è stato un promemoria di quella che vedeva come la sua stessa mancanza. Immaginava che altre donne raggiungessero l'orgasmo più rapidamente, mentre lei aveva bisogno di un intervento meccanico. Ma David l'ha incoraggiata a provare il vibratore da sola e hanno iniziato a usarlo occasionalmente durante il sesso.

Il sesso a volte era fantastico, come quando Anne ha frequentato un corso di sessualità umana un'estate, quando i bambini erano diventati adolescenti e più indipendenti. La sera dopo la lezione, lei e David sedevano sulla veranda che dava su un parco e condividevano ciò che stava imparando sul desiderio e sulla fisiologia del sesso. Sono diventati i loro preliminari. Ma presto David ha iniziato a lavorare più a lungo e Anne ha iniziato un lavoro la sera. I loro impegni fitti li hanno riportati alla routine dei desideri discordanti. Nel punto più basso, il sesso è sceso a un paio di volte al mese, troppo raro per David.

Quando David aveva 50 anni, aveva avuto due relazioni, in gran parte perché le donne lo facevano sentire desiderato. Anche Anne ha avuto una breve relazione, in risposta al suo tradimento. Poi, a 60 anni, David si è ritirato dal lavoro, dove era circondato da colleghi che lo amavano. Anne, nel frattempo, era sempre più fuori casa, perché faceva volontariato nella loro comunità. Desideroso di più attenzioni e affetto di quanto Anne fosse in grado di dargli, David ha avuto una terza relazione, questa volta più emotivamente coinvolta, con una donna che era entusiasta del sesso quanto lui. Non ha mai dovuto insinuare che lo voleva. Non ha mai dovuto chiedere. Era pronta per praticamente qualsiasi cosa.

Anne era furiosa quando l'ha scoperto, ma comunque non voleva perderlo. Lo ha spinto a porre fine alla relazione; l'altra donna ha detto a David che doveva scegliere. Al precipizio della separazione, Anne e David sono andati in terapia e lentamente sono diventati più onesti l'uno con l'altro. Anne ha parlato della sua rabbia per gli affari e del suo rifiuto di fare sesso a causa di questo. David ha espresso le sue speranze di poter portare nella loro relazione il tipo di eccitazione sessuale che ha trovato al di fuori del matrimonio. Se voleva tenerlo stretto, si è detta Anne, doveva provare ad aprirsi. David ha lavorato per essere meno in attesa. E lentamente, a 70 anni, si sono spostati verso un sesso più intimo e avvincente.

«La relazione è stata la cosa migliore e peggiore che ci sia capitata», mi ha detto David un pomeriggio dell'autunno scorso.

«Non ne sono così sicura», ha detto Anne. Stavamo parlando su Skype per il loro 60° anniversario di matrimonio. La coppia sedeva fianco a fianco al bancone della cucina in una casa che avevano progettato insieme 30 anni fa, affacciata su un lago. Mentre parlavano, Anne ogni tanto metteva la testa sulla spalla di David. Dietro di loro c'era una fila di finestre e, in un angolo, un vaso di girasoli secchi. Anne, che ha luminosi occhi azzurri e una ciocca di capelli argentati che le ricadono su un lato del viso, ha un modo misurato di parlare. È una persona riservata, ma onesta e ricercatrice. «Avevamo bisogno di un inizio in qualche modo», ha detto, prima di aggiungere esplicitamente, «ma non era l'unico modo per farlo».

L'invecchiamento li ha sminuiti fisicamente: Anne ha avuto un cancro al colon; David ha una stenosi spinale e usa un deambulatore. Ma in questi ultimi anni di vita, hanno consapevolmente mantenuto la loro intimità creando un diverso tipo di sessualità rispetto a quando i loro corpi erano forti e agili.

Quasi tutte le domeniche mattina, dopo il caffè e la frutta, David va nella loro camera da letto. Prende un Viagra, sistema il copriletto, si fa la doccia e, quando è pronto, chiama Anne. I loro telefoni restano in cucina, il cane fuori dalla porta della camera da letto. Si coccolano e si toccano. A volte si masturbano a vicenda, cosa che hanno appena iniziato a fare nell'ultimo decennio. (Anne ha ancora il suo Prelude, che David ha ricablato nel corso degli anni, insieme ad alcuni altri vibratori che usano regolarmente).

Anche con il Viagra, David non può sempre avere un'erezione completa, ma di solito hanno rapporti a prescindere; a volte ha un orgasmo secco, in cui non produce abbastanza sperma per eiaculare. La posizione del missionario non funziona più per loro: David è ingrassato e sarebbe troppo pesante. Invece, spesso si sdraia dietro Anne e mette una gamba tra le sue, l'altra di lato. Esplorano e provano cose nuove. La scorsa estate hanno iniziato a fare ciò che è noto come bordatura. Durante il sesso orale, David si ferma proprio quando Anne è sul punto di raggiungere l'orgasmo. Lo ripete un paio di volte per aumentare l'intensità prima che lei abbia finalmente un orgasmo.

Il sesso è più rilassato di quanto non fosse nei loro 20 e 30 anni, quando avevano così tante responsabilità e poco tempo. Ed è più profondo perché si sentono più connessi. «Ci siamo quasi persi», ha detto Anne. Sottolinea che la loro relazione è tutt'altro che perfetta; discutono in abbondanza. Ma ha superato alcune delle barriere sessuali del passato e si sente più presente durante il sesso. Gran parte di ciò è legato alla loro consapevolezza che il tempo sta finendo, il che rende l'intimità più sacra. Ora, alla fine del sesso, uno di loro dice una versione di: «Grazie, Dio, ancora una volta».

Poi fanno il brunch e parlano dei bambini, dei nipoti, dei loro piani per trasferirsi in una casa più piccola. Sanno che il sesso potrebbe non rimanere lo stesso mentre continuano a invecchiare. Verrà il momento, mi ha scritto David in un'e-mail, «in cui uno di noi dirà: “Mi dispiace, ma saresti ferito se ci coccolassimo?” Lo spirito è disposto, ma la carne si indebolisce».

Non sorprende che il sesso possa diminuire con l'età: gli estrogeni in genere diminuiscono nelle donne, il che può portare a secchezza vaginale che, a sua volta, provoca dolore. Il testosterone diminuisce per donne e uomini e i problemi di erezione diventano più comuni.

In uno studio del New England Journal of Medicine del 2007 su un campione rappresentativo della popolazione statunitense, la dott.ssa Stacy Tessler Lindau, professoressa di ostetricia-ginecologia e geriatria all'Università di Chicago, e colleghi hanno intervistato più di 3.000 anziani, single e in coppia, sul sesso (defininendolo come «qualsiasi attività di reciproco volontariato con un'altra persona che comporti un contatto sessuale, indipendentemente dal fatto che si verifichi o meno un rapporto sessuale o un orgasmo»). Hanno scoperto che il 53% dei partecipanti di età compresa tra 65 e 74 anni ha avuto rapporti sessuali almeno una volta nell'anno precedente. Nella fascia di età tra i 75 e gli 85 anni, solo il 26 percento lo faceva. (Lindau osserva che uno dei principali determinanti dell'attività sessuale è se si ha un partner o meno, e molte persone anziane sono vedove, separate o divorziate) Al contrario, tra le persone di età compresa tra 57 e 64 anni, il 73% ha avuto rapporti sessuali almeno una volta nel l'anno scorso.

C'è un paradosso toccante sulle persone anziane e sul sesso. Man mano che i nostri mondi diventano più piccoli - il lavoro rallenta o finisce, le capacità fisiche si riducono, viaggiare diventa più impegnativo, i circoli di amicizia si restringono mentre le persone muoiono - tendiamo ad avere più tempo e inclinazione per assaporare le parti della nostra vita che sono emotivamente significative, il che può includere il sesso. Ma poiché i corpi cambiano, il buon sesso nella vecchiaia spesso ha bisogno di essere reinventato, ampliato, ad esempio, per includere più tocchi, baci, massaggi erotici, sesso orale, giocattoli sessuali.

Le persone anziane ricevono poche indicazioni su tutto questo. Le rappresentazioni realistiche nei media sono rare, specialmente negli Stati Uniti. Alcuni terapisti di coppia non parlano di sesso con i loro clienti. Anche molti medici di base non sollevano l'argomento. L'American Medical Student Association afferma che l'85% degli studenti di medicina dichiara di aver ricevuto meno di cinque ore di educazione sulla salute sessuale. Se un uomo si lamenta di problemi di erezione, i medici spesso offrono farmaci come il Viagra e il Cialis. Ma questi possono avere effetti collaterali e sono controindicati con alcuni farmaci. Inoltre, prescriverli presuppone che l'obiettivo dovrebbe essere il rapporto sessuale. Per le donne, il farmaco Addyi fa molto poco per aumentare il desiderio sessuale ed è solo per le donne in premenopausa. E mentre i medici possono offrire alle donne creme o anelli vaginali con estrogeni, pochi forniscono suggerimenti sulle alternative sessuali alla penetrazione quando fa male.

«La maggior parte dei medici non fa domande e non sa cosa fare in caso di problemi», afferma la dott.ssa June La Valleur, ostetrico-ginecologa e professore associato recentemente in pensione che ha insegnato presso la facoltà di medicina dell'Università del Minnesota. «Pensano che i loro pazienti saranno imbarazzati. Secondo me, non puoi definirti un professionista olistico a meno che tu non faccia queste domande».

Poche comunità di anziani, se non nessuna, offrono molte informazioni sul sesso per i residenti o formazione per il personale. Un'educatrice sessuale mi ha parlato di una donna anziana che cercava informazioni sul sesso e sull'invecchiamento in un centro per anziani. Non poteva accedervi sul computer perché la parola "sesso" era bloccata, molto probabilmente per impedire alle persone di accedere ai siti porno.

Ma poiché i baby boomer, cresciuti durante la rivoluzione sessuale degli anni '60 e '70, invecchiano - i più anziani hanno circa 75 anni - molti esperti di sesso si aspettano che richiederanno conversazioni e politiche più aperte relative alla loro vita sessuale.

Un sottoinsieme di persone anziane che stanno facendo molto sesso fino a 80 anni potrebbe aiutare a plasmare conversazioni e politiche. Nello studio del New England Journal of Medicine, sebbene poco più di un quarto dei partecipanti di età compresa tra 75 e 85 anni abbia affermato di aver fatto sesso nell'ultimo anno, più della metà di quel gruppo ha fatto sesso almeno due o tre volte al mese. E quasi un quarto di coloro che facevano sesso lo facevano una volta alla settimana, o più. Insieme al piacere, possono ottenere benefici legati al sesso: un sistema immunitario più forte, una migliore funzione cognitiva, salute cardiovascolare nelle donne e minori probabilità di cancro alla prostata. E anche la ricerca - e il buon senso - suggeriscono che il sesso migliora il sonno, riduce lo stress e coltiva l'intimità emotiva.

Negli ultimi tre anni, ho parlato con più di 40 persone nate tra la fine degli anni '60, '70, '80 e l'inizio dei 90 che hanno trovato il modo di cambiare e migliorare la loro vita sessuale. Alcuni hanno cercato terapisti sessuali, che, tra le altre cose, aiutano le persone ad ampliare la loro definizione di sessualità e a distogliere l'attenzione dal sesso orientato all'obiettivo: erezioni, rapporti, prestazioni. Altri hanno approfondito le loro vite sessuali da soli.

Nel 2005, Peggy J. Kleinplatz, professoressa di medicina all'Università di Ottawa e ricercatrice sul sesso, ha iniziato a intervistare persone che hanno costruito una vita sessuale ricca e intima. Per decenni, gran parte della ricerca sul sesso si è concentrata sulla disfunzione. Al contrario, Kleinplatz, che dirige il team di ricerca sulle esperienze sessuali ottimali all'università, esplora gli aspetti del sesso profondamente appagante che restano veri indipendentemente da altri fattori: età, salute, stato socioeconomico e così via. (Il suo lavoro include anche coppie LGBTQ, coppie poliamorose e persone che amano il kink e il BDSM).

Il suo libro del 2020, "Magnificent Sex: Lessons From Extraordinary Lovers", con la coautrice A. Dana Ménard, si basa su una ricerca che coinvolge persone la cui la vita sessuale è cresciuta sempre meglio nel tempo. Il quaranta per cento dei partecipanti aveva 60, 70 o 80 anni. "Chi meglio intervistare sul sesso appagante delle persone che lo praticano da più tempo?" disse Kleinplatz. Alcuni di questi "amanti straordinari" hanno detto che quando hanno raggiunto i 40 e i 50 anni, si sono resi conto che le loro aspettative per il sesso erano troppo basse. Se volevano un sesso significativamente migliore, sapevano che avrebbe richiesto un impegno di energia e impegno. «Ci vuole un investimento per essere più vulnerabili e avere fiducia quando state insieme da decenni», mi ha detto Kleinplatz. «Ci vuole tanta volontà e coraggio per mostrarti ----nudo, letteralmente e metaforicamente».

Nelle interviste, le persone hanno notato che avevano un migliore senso di ciò che volevano mentre invecchiavano e maturavano ed erano più disposte ad articolarlo con il proprio partner. Hanno ampliato le loro opinioni sul sesso e affrontato le ansie che erano state incoraggiate dai media mainstream e dal porno che facevano sembrare il sesso facile e veloce. E mentre si potrebbe presumere che alcuni problemi di salute limitino la sessualità, gli intervistati di Kleinplatz ne hanno avuti un'ampia varietà: malattie cardiache, ictus, sclerosi multipla, stenosi spinale, perdita dell'udito, incontinenza. In alcuni casi, è stata una disabilità che ha permesso loro di mettere da parte ipotesi e preconcetti sul sesso. Le persone che non sono disabili, come ha detto una persona a Kleinplatz, a volte «si attengono a standard che ostacolano l'apertura mentale e la sperimentazione». Un uomo che soffre di una malattia degenerativa ha detto a Kleinplatz che la sua malattia gli ha permesso di accettare che le sue precedenti definizioni di sesso non funzionassero. Invece, è diventato più aperto a sperimentare, comunicare e rispondere a ciò che voleva il suo partner. E anche se lui stesso non aveva erezioni o orgasmi, ha detto che «il sesso era molto più intenso di quanto non fosse mai stato prima».