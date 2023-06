OLIVER STONE SFANCULA HOLLYWOOD - “HO VISTO 'JOHN WICK 4'. PENSO CHE IL FILM SIA DISGUSTOSO OLTRE OGNI IMMAGINAZIONE. DISGUSTOSO. KEANU REEVES UCCIDE, COSA, TRE, QUATTROCENTO PERSONE NEL FOTTUTO FILM. E COME VETERANO DEL COMBATTIMENTO, DEVO DIRTELO, NESSUNO DI LORO È CREDIBILE. MI RENDO CONTO CHE È UN FILM, MA È DIVENTATO UN VIDEOGIOCO PIÙ CHE UN FILM. QUAL È LA DIFFERENZA TRA 'FAST AND FURIOUS' E QUALCHE ALTRO FILM? È SOLO UNO SCHIANTO DOPO L'ALTRO…”

Christopher Vourlias per www.variety.com/2023/film/global/oliver-stone-john-wick-4-netflix-nuclear-now-1235648257

Estratto Oliver Stone è in Romania per ricevere un premio alla carriera dal Transilvania Film Festival , che ha programmato anche una piccola retrospettiva in onore del regista tre volte premio Oscar, tra cui il suo ultimo film, il documentario sull'energia nucleare “Nuclear Now, ” che Owen Gleiberman di Variety ha descritto come un documentario “intensamente avvincente e assolutamente da vedere” dopo la sua prima al Festival di Venezia lo scorso anno. […]

john wick 4

Stone ha trascorso gran parte dell'ultimo decennio ai margini del mondo del cinema, anche se insiste di non nutrire rancore nei confronti di Hollywood. "Sono andato d'accordo col business", ha detto. "Sono sempre sopravvissuto." È un eufemismo forse insolito per un regista notoriamente schietto che durante una torrida carriera cinematografica negli anni '80 e '90 è stato uno dei nostri registi più importanti, con una serie di successi critici e commerciali tra cui "Platoon", "Wall Street", "Natural Born Killers” e “Nato il 4 luglio”. Nessuno dei suoi film degli ultimi anni, tuttavia, ha avuto lo stesso impatto. Se Stone sia fuori dal mondo è discutibile, ma è comunque per sua stessa ammissione sconcertato dallo zeitgeist della cultura pop.

“Ho visto 'John Wick 4' sull'aereo. Penso che il film sia disgustoso oltre ogni immaginazione. Disgustoso", ha detto. “Forse da bambino guardavo 'GI Joe'. Ma [Keanu Reeves] uccide, cosa, tre, quattrocento persone nel fottuto film. E come veterano del combattimento, devo dirtelo, nessuno di loro è credibile. Mi rendo conto che è un film, ma è diventato un videogioco più che un film". “Hollywood ha perso il contatto con la realtà.

Al pubblico forse piace il videogioco. Ma mi annoio", ha continuato. “Quante auto possono schiantarsi? Quante acrobazie puoi fare? Qual è la differenza tra 'Fast and Furious' e qualche altro film? È solo uno schianto dopo l'altro. Che si tratti di un personaggio Marvel superumano o solo di un essere umano come John Wick, non fa alcuna differenza. Non è credibile. Se questo suona come uva acerba del regista 76enne, tuttavia, Stone dice che "non si lamenta".

“Ho realizzato 20 lungometraggi. Forse ne farò 21 prima di andare. Sarebbe carino», dice. "Ne ho uno in mente ma non ti dirò di cosa si tratta." Forse Stone è frustrato dal sistema dello studio, forse quel sistema si è stancato delle sue riprese sempre più irascibili. ("Crescendo, mi sono arrabbiato di più, non di meno", ha detto. "Ero un ragazzo convenzionale. Volevo essere amato. Ma ho capito che non posso essere amato.")

Negli ultimi anni, il regista ha invece trovato una piattaforma per le sue opinioni politiche con documentari tra cui "JFK Revisited: Through the Looking Glass", "The Putin Interviews" e "Snowden". Stone si è imposto in un momento in cui il cinema americano indipendente era in ascesa, molto prima dell'aumento di $ 200 milioni, blockbuster di fumetti con costi pubblicitari per competere con il PIL di una piccola nazione. “Quando fanno film ora, vogliono pensare a come commercializzarli, chi li guarderà? Certo, questa è una considerazione.

Ma diventa l'unica considerazione ", ha detto. "Devi davvero avere un successo sempre più grande, il che rovina il business perché aumenta i margini e, naturalmente, aumenta il costo del film". Sedici anni fa, Stone avrebbe dovuto girare il suo attesissimo dramma sul massacro di My Lai, “Pinkville”, quando la produzione fu interrotta dall'ultimo sciopero degli sceneggiatori; il film è stato successivamente abbandonato dalla United Artists.

