FOLLOW THE MONEY! - COME MAI IL VISPO ELON MUSK, DAL SUO PROFILO DI X, DI CUI È PROPRIETARIO, HA LANCIATO UN ATTACCO CONTRO IL PREMIER LABURISTA KEIR STARMER, SCRIVENDO DI UNA “GUERRA CIVILE INEVITABILE” IN GRAN BRETAGNA? AI TWEET, IL NOVELLO ESPERTO DI GEOPOLITICA AGGIUNGEREBBE UN SUPPORTO FINANZIARIO A TOMMY ROBISON, UNO DEI MAGGIORI FOMENTATORI DEI DISORDINI RAZZISTI DELL’ESTREMA DESTRA ISLAMOFOBICA, ESPLOSI IN DIVERSE PARTI DEL REGNO UNITO - ALL’ORIGINE DELL’ATTIVISMO DI MUSK CI SONO I DOVIZIOSI ACCORDI ECONOMICI CONCORDATI DALLE SUE SOCIETÀ, TESLA E SPACE X, CON L’EX PREMIER RISHI SUNAK