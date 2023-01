17 gen 2023 14:14

UN OMICIDIO CHE SI POTEVA EVITARE - COSTANTINO BONAIUTI, IN CARCERE PER L'OMICIDIO DELLA COMPAGNA MARTINA SCIALDONE CON UN COLPO DI PISTOLA, ERA GIÀ NOTO ALLE AUTORITÀ DA ALMENO UNA DECINA DI ANNI, DA QUANDO AVEVA AGGREDITO UNA RAGAZZA MA NONOSTANTE L'AGGRESSIONE, AL 61ENNE NON ERA STATO RITIRATO IL PORTO D'ARMI - L'UOMO, CHE ERA IN CURA PRESSO UN CENTRO SPECIALIZZATO IN MALATTIE PSICHIATRICHE, AVEVA IN CASA UN ARSENALE DI ARMI E I SUOI VICINI HANNO RACCONTATO CHE…