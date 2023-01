29 gen 2023 13:15

OMICIDIO IN FAMIGLIA A NUVOLENTO, IN PROVINCIA DI BRESCIA, DOVE UNA DONNA HA UCCISO IL MARITO DAVANTI AL FIGLIO 15ENNE – IL CLIMA IN CASA ERA PESSIMO DA TEMPO E, ALL’ENNESIMA LITE, LA CASALINGA 57ENNE HA PRESO UN COLTELLO E HA COLPITO IL 60ENNE ALLA GOLA, RECIDENDOGLI LA CAROTIDE – A CHIAMARE I SOCCORSI È STATO IL…