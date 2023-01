OMICIDIO O “OMO-CIDIO”? – IN KENYA UN ATTIVISTA PER I DIRITTI DEGLI OMOSESSUALI DI 25 ANNI È STATO UCCISO E GETTATO DA UNA MACCHINA IN CORSA – PER IL SUO OMICIDIO È STATO ARRESTATO UN SUO EX, FOTOGRAFO DI 25 ANNI, CHE AVREBBE CONFESSATO IL DELITTO AMMETTENDO DI ESSERSI SENTITO TRADITO DOPO CHE LA LORO RELAZIONE ERA FINITA…

1. KENYA: CONFESSA L'OMICIDA DELL'ATTIVISTA LGBTQIA

edwin chiloba 5

(ANSA) - Sarebbe un delitto di gelosia, quello dello stilista e attivista Lgtbqia+ keniano Edwin Chiloba, il cui corpo è stato ritrovato mercoledì scorso in una cassa di metallo su una strada nei pressi di Kapsaret, nel nord del paese. Jackton Odhiambo, ventiquattrenne fotografo di Nairobi, amico della vittima, avrebbe confessato l'omicidio ammettendo di essersi sentito tradito dopo la fine della loro relazione.

Lo ha dichiarato all'emittente nazionale Citizen Tv il capo della polizia di Kapsaret, John Odhiambo. La polizia sta indagando anche sulla presenza di due complici che avrebbero aiutato l'assassino a liberarsi del corpo di Chiloba.

Secondo rivelazioni rese al quotidiano Daily Nation, l'attivista della comunità keniana Lgbtqia+ sarebbe morto per strangolamento. Le principali organizzazioni per i diritti umani del paese sono intervenute nei giorni scorsi sulla vicenda, accusando le istituzioni di ignorare il problema in un paese che ancora criminalizza i rapporti omosessuali.

2. KENYA, ARRESTATO UN FOTOGRAFO PER L’OMICIDIO DELL’ATTIVISTA LGBTQ+ CHILOBA, TROVATO MORTO IN UNA SCATOLA DI METALLO

Da www.open.online

edwin chiloba 4

Un fotografo è stato arrestato ieri dalla polizia keniota perché sospettato di essere coinvolto nell’omicidio del modello e attivista per i diritti della comunità Lgbtq+ Edwin Chiloba. Il ragazzo venticinquenne è stato visto vivo per l’ultima volta il 31 dicembre, mentre aspettava il 2023 cantando in un noto locale di Eldoret, città vicina al confine con l’Uganda.

Pare che in seguito Chiloba abbia lasciato il locale per recarsi a una festa in casa, senza che si sapesse l’indirizzo preciso. Due giorni dopo, il suo corpo in decomposizione è stato ritrovato in una scatola di metallo lungo una arteria stradale fuori dalla città. Un motociclista afferma di aver visto la scatola cadere da un veicolo senza targa.

Le autorità keniote hanno fatto sapere al Daily Nation che il fotografo arrestato è stato visto arrivare nel sobborgo di Eldoret noto come Kimumu assieme a Chiloba l’1 gennaio. In seguito, riferisce la polizia, ci sarebbe stato un tafferuglio nell’abitazione che potrebbe essere la causa della morte dell’attivista.

edwin chiloba 1

A sollevare sospetto intorno alla figura del fotografo sono dei testimoni oculari che affermano di «averlo visto caricare una scatola di metallo all’interno di un veicolo». Ad ogni modo, le ricerche della polizia non si fermano.

Sui suoi profili social Edwin Chiloba appare spesso vestito con abiti femminili, e l’attivista non faceva mistero del proprio orientamento sessuale. «Sii impavido, sii fiero, sii te stesso» si legge nella descrizione di uno dei suoi post su Instagram dove il modello indossa un crop top e dei pantaloni dai colori sgargianti.

Coraggio e fierezza che servono alla comunità lgbtq+ keniota. Nel Paese, infatti il sesso tra due uomini è considerato un reato punibile con fino a 14 anni di carcere. Non esistono leggi contro altri orientamenti sessuali, ma questi non sono nemmeno protetti nella costituzione. La discriminazione nei confronti della comunità arcobaleno è molto forte in Kenya.

edwin chiloba 2 edwin chiloba 3