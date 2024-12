UN OMICIDIO CON MOLTE OMBRE - BRIAN THOMPSON, IL CEO DI UNITEDHEALTHCARE, UCCISO IERI MATTINA IN UN AGGUATO A MANHATTAN, AVEVA DELLE GUARDIE DEL CORPO, COME TUTTI I MANAGER DELLA SOCIETÀ MADRE LA UNITEDHEALTH GROUP, LA PIÙ GRANDE COMPAGNIA ASSICURATIVA AMERICANA: PERCHE' NON ERANO CON LUI? - LA POLIZIA HA RECUPERATO UNA BOTTIGLIA E UN CELLULARE CHE APPARTENGONO AL KILLER E CHE POTREBBERO ESSERE FONDAMENTALI PER RINTRACCIARLO - L’IPOTESI CHE A PREMERE IL GRILLETTO POSSA ESSERE STATO UN CLIENTE INFURIATO PER UN DINIEGO ASSICURATIVO CHE SI È FATTO GIUSTIZIA DA SOLO… - VIDEO

(ANSA) - WASHINGTON, 04 DIC - E' stato pubblicato il video dell'assassinio di Brian Thompson stamane a Manhattan. Nel video di 30 secondi si vede il killer, con il cappuccio della giacca che gli copre la testa, puntare la pistola contro il ceo della United Health Care e sparargli due volte, la prima a distanza alle spalle e la seconda quando era già a terra. Nel filmato c'è anche un passante che dopo il primo colpo si nasconde dietro una colonna.

(ANSA) - WASHINGTON, 04 DIC - Paulette Thompson, la moglie del ceo ucciso a Manhattan, ha detto che il marito aveva ricevuto delle minacce. "C'erano state delle minacce", ha detto a Nbc News. "Fondamentalmente, non so, una mancanza di copertura (sanitaria)? Non conosco i dettagli. So solo che ha detto che c'erano delle persone che lo avevano minacciato", ha aggiunto la donna. Intanto si è appreso che il killer ha usato un silenziatore

(ANSA) - WASHINGTON, 04 DIC - Brian Thompson, il ceo di UnitedHealthcare, ucciso ieri mattina in un agguato a Manhattan, aveva delle guardie del corpo, come tutti i manager della società madre la UnitedHealth Group, la più grande compagnia assicurativa americana. Lo ha affermato una fonte informata sylle misure di sicurezza dell'azienda alla Cnn.

(ANSA) - WASHINGTON, 04 DIC - Gli agenti di polizia che stanno investigando sull'omicidio del ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson a Manhattan hanno recuperato una bottiglia e un cellulare che appartengono al killer e che potrebbero essere fondamentali per rintracciarlo. Lo riferiscono fonti informate alla Cnn. Gli investigatori ritengono che il killer abbia acquistato la bottiglia d'acqua pochi minuti prima di aprire il fuoco contro il ceo in uno Starbucks dietro l'angolo.

(di Claudio Salvalaggio) (ANSA) - WASHINGTON, 04 DIC - Panico a Manhattan per l'uccisione a colpi d'arma da fuoco del ceo di un colosso assicurativo. "Uno sfacciato attacco premeditato, pianificato e mirato", ha sentenziato subito la polizia, che sta conducendo una gigantesca caccia all'uomo nella Grande Mela, dove il killer è scappato con una bici elettrica verso Central Park. Un agguato vero e proprio alle prime luci dell'alba su Avenue of the Americas davanti a un hotel a due passi dal leggendario parco newyorchese, dal MoMA e dal Rockefeller Plaza nel giorno in cui si accende il famoso albero di Natale, in una città già gremita di turisti per le feste di fine anno.

La vittima è Brian Thompson, 50 anni, sposato con due figli, residente in Minnesota, dal 2021 amministratore delegato di UnitedHealthcare, una delle maggiori unità di UnitedHealth Group, che fornisce assicurazioni e benefit farmaceutici ed è una delle più grandi aziende della nazione, con 372 miliardi di dollari di fatturato. Il manager si stava dirigendo con la sua valigetta verso l'Hilton Hotel Midtown, tra la 54/ma e la 55/ma street, per la conferenza annuale con gli investitori.

Voleva arrivare presto per preparare il suo intervento ma ad attenderlo da tempo davanti all'albergo c'era un uomo incappucciato, con una mascherina nera (forse un paio di occhiali da sci), una giacca scura, uno zaino grigio e una pistola col silenziatore. Erano le 6.45 locali (le 13.45 in Italia), quando tra i grattacieli di New York il buio della notte non se n'è ancora andato del tutto ma la città è già in movimento, ormai nell'ora di punta per i pendolari.

Diverse persone sono passate vicine al sospetto ma lui le ha ignorate e ha atteso finché Thompson non lo ha superato, sapendo probabilmente da quale porta sarebbe entrato. Quindi gli si è avvicinato alle spalle e gli ha sparato diverse volte alla schiena a una distanza di pochi metri. La sua pistola a un certo punto si è inceppata ma l'uomo è riuscito rapidamente a sbloccarla e ha ripreso a premere il grilletto. Quindi è scappato armato, prima a piedi e poi con una e-bike, verso Central Park.

La polizia ha chiesto aiuto a chiunque possa fornire informazioni utili a identificarlo e catturarlo, promettendo una ricompensa di 10 mila dollari. Diffuse anche due immagini del sistema di videosorveglianza, una mentre spara tenendo l'arma con due mani e una mentre fugge in bici, ma nessuna ne mostra il volto. Thompson è stato trasportato all'ospedale Mount Sinai West in condizioni critiche e non c'è stato nulla da fare. Difficile per gli investigatori ipotizzare un movente finché non avranno identificato il killer.

Ma la moglie della vittima, Paulette, ha suggerito una prima pista, rivelando a Nbc News che il marito era stato minacciato. "C'erano state delle minacce. Fondamentalmente, non so, una mancanza di copertura sanitaria? Non conosco i dettagli. So solo che ha detto che c'erano delle persone che lo avevano minacciato", ha riferito. Potrebbe trattarsi quindi di un cliente infuriato per un diniego assicurativo che si è fatto giustizia da solo. La conferenza degli investitori si è sciolta poco dopo la diffusione della notizia.

"Stiamo affrontando una situazione molto seria", ha comunicato Andrew Witty, ceo di UnitedHealth Group, facendo scendere il silenzio e il gelo in sala. "I nostri cuori sono con la famiglia di Brian e di tutti coloro che gli erano vicini", ha affermato la società. Condoglianze anche dal governatore del Minnesota Tim Walz: "Questa è una notizia orribile e una perdita terribile per la nostra comunità imprenditoriale e sanitaria".

