7 giu 2024 13:43

OMICIDIO SUICIDIO A NETTUNO: UN 88ENNE E LA SUA COMPAGNA SONO STATI TROVATI SENZA VITA NELLA LORO CASA, SUL LITORALE ROMANO - DA UNA PRIMA RICOSTRUZIONE SEMBRA CHE L'ANZIANO ABBIA FATTO FUOCO CONTRO LA DONNA E POI SI SIA TOLTO LA VITA -A SCOPRIRE QUANTO ACCADUTO IN CASA, È STATO IL FIGLIO DI LUI CHE NON RIUSCIVA A METTERSI IN CONTATTO CON LA COPPIA...