MARITO E MOGLIE TROVATI MORTI IN CASA A PALERMO

(ANSA) - Marito e moglie sono stati trovati morti nel loro appartamento in via Notarbartolo a Palermo. Sono stati i vicini di casa a chiamare i vigili del fuoco per una persona che stava male in casa.

I pompieri aprendo la porta hanno trovato i corpi dei due coniugi. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte dei due. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Al momento non è escluso che possa trattarsi di un caso di omicidio-suicidio.

Le vittime sono un uomo di 58 anni, commercialista, e la moglie di 62 anni, agente della polizia municipale di Palermo. Non ci sarebbero segni di effrazione nell'appartamento e sui corpi ci sono segni di arma a fuoco. Al momento i carabinieri che stanno eseguendo i rilievi.

OMICIDIO-SUICIDIO A PALERMO, DONNA CON PISTOLA IN MANO

(ANSA) - Le vittime dell'omicidio-suicidio sono Laura Lupo, agente della polizia municipale di Palermo di 62 anni e il marito commercialista di 66 anni (e non 58 come scritto in precedenza) Pietro Delia.

Nel corso del sopralluogo la donna è stata trovata con una pistola in pugno. E' probabile dunque che a sparare sia stata la moglie. A dare l'allarme la figlia della coppia che non riusciva a parlare con i genitori. I vigili del fuoco aprendo la porta di casa della coppia hanno trovato i corpi.

