OMICIDIO-SUICIDIO IN TRENTINO: UN 45ENNE, IGOR MOSER, HA UCCISO LA COMPAGNA DI 37 ANNI, ESTER PALMIERI, E POI SI È TOLTO LA VITA, IMPICCANDOSI NEL CAPANNO VICINO CASA – LA DONNA È MORTA DISSANGUATA A CAUSA DELLE COLTELLATE INFERTE DAL FIDANZATO - LA COPPIA, CHE AVEVA TRE FIGLI TRA I 5 E I 9 ANNI, SI STAVA SEPARANDO…

Estratto da www.ildolomiti.it

IGOR MOSER

Igor Moser è stato trovato in un capanno, morto dopo essersi tolto la vita. Poco prima aveva ammazzato la ex compagna, Ester Palmieri, 37 anni. I figli, 3 bambini di età compresa tra i 5 e i 9 anni ora sono rimasti soli e sono a casa dello zio, vicesindaco del borgo.

Si è consumato un terribile femminicidio quest'oggi, probabilmente in mattinata, a Valfloriana. L'uomo, un boscaiolo di 45 anni, ha ucciso la donna, dalle prime informazioni colpendola con delle coltellate e lasciandola a terra in una pozza di sangue. Poi è scappato e si è recato in un casolare a Castello di Fiemme comune che si trova a circa mezzora di distanza da Valfloriana, comune della bassa valle di Fiemme al confine con la valle di Cembra, sul versante sinistro all'Avisio.

ESTER PALMIERI

Qui si è tolto la vita. A trovare la donna senza vita sarebbero stati i familiari. L'uomo era atteso per pranzo dai parenti ma non si è presentato e così è scattato l'allarme. Da quanto risulta i due erano in fase di separazione e quindi potrebbe esserci stato questo alla base della folle tragedia. [...]