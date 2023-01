7 gen 2023 17:58

ONDA ASSASSINA - IL SURFISTA MARCIO FREIRE È MORTO TRAVOLTO DA UN'ONDA A NAZARÉ, IN PORTOGALLO, IL 5 GENNAIO - A NULLA SONO VALSI I SOCCORSI. IL CUORE DELLO SPORTIVO SI ERA GIÀ FERMATO IN ARRESTO CARDIO-RESPIRATORIO - IL 47ENNE BRASILIANO, PIONIERE DEL BIG WAWE SURFING, È STATO INVESTITO DALLE ONDE PORTOGHESI FAMOSE PER LA LORO ALTEZZA E VIOLENZA - VIDEO