Alluvione? Quale alluvione, si potrebbe dire dalla spiaggia di Riccione, dove gli effetti della mareggiata che ha colpito anche questi lidi sono ormai un ricordo e i lettini tornano a popolarsi di turisti.

"Noi arriviamo da Regensburg, sono 49 anni che veniamo a Riccione, quando ho visto dell'alluvione in tv ho chiamato l'albergo e mi hanno detto che qui era tutto ok. Allora sono partito, resto 14 giorni", spiega Friedrich Funk, alzandosi da una sdraio del bagno 135, il Marano Beach, dov'è venuto con tutta la famiglia.

Tutti qui, dai bagnini alla Regione, si augurano che i turisti facciano come lui. Perché la Riviera romagnola è all'inizio della stagione 2023 e si presenta accogliente e sfavillante come al solito, in una regione dove il turismo vale da solo il 13% del Pil.

Ma l'alluvione che ha colpito l'entroterra rischia di far sentire i suoi effetti anche sul mare. Rimessi in sesto gli stabilimenti, i timori degli operatori si concentrano sulle disdette che stanno arrivando sia dall'Italia che dall'estero, oltre che sulle prenotazioni che potrebbero mancare da parte di persone impaurite.

"C'è stata una comunicazione distorta, non tutta l'Emilia-Romagna è andata sott'acqua", dicono i bagnini, tra un lettino e un ombrellone. A questo si aggiunge un'altra paura: domani, ha comunicato la Regione, partiranno le analisi per stabilire la balneabilità dell'acqua, previste dalla legge in vista dell'apertura ufficiale della stagione estiva (che comporta l'obbligo di garantire il salvamento), rimandata di una settimana al 2 giugno a causa dell'alluvione.

E in molti sono preoccupati che i fiumi che arrivano dalle terre alluvionate possano far sballare i rilevamenti, visto che sono carichi di quanto raccolto nell'entroterra.

Proprio per questo Regione, Enit e ministero del Turismo hanno presentato una campagna pubblicitaria per spiegare che l'Emilia-Romagna è pronta ad accogliere i turisti: del resto l'anno scorso solo in Riviera si sono contati 42 milioni di pernottamenti. E questi giorni saranno pieni: c'è il concerto di Vasco Rossi, Rimini Wellness e la Superbike a Misano. […]

Francesco Michelotti, dal Bagno Marino 128, riceve chiamate dai clienti che chiedono com'è l'acqua. "È pulita", risponde. All'Hotel Family Club, poco lontano, Lucio Martino spiega che le camere sono piene, anche se ci sono state disdette quando "è partita la comunicazione negativa su web e tv, bisogna stare attenti. Il turismo è una parte importante del Pil". […]

