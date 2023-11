OPEN TO… FERIE – DOV’È STATA LA VENERE INFLUENCER DELLA SANTANCHÈ DAL 27 GIUGNO AL 29 AGOSTO, QUANDO È SCOMPARSA DAI SOCIAL? MA È CHIARO: IN VACANZA! NON È UNO SCHERZO, L’HA “RIVELATO” LA STESSA IDEATRICE DELLA PUBBLICITÀ, DANIELA SANTANCHÉ: “NON HA MAI FATTO UNA PAUSA, ERA IN VACANZA IN GIRO PER L’ITALIA PER RIPRESE E SHOOTING”. GIUSTO NEL PIENO DELLA STAGIONE TURISTICA, QUANDO AVREBBE POTUTO DARE UN IMPRESCINDIBILE CONTRIBUTO A SPONSORIZZARE LE LOCALITÀ ITALIANE, FINALITÀ PER CUI, PERALTRO, ERA NATO IL PROGETTO…

Dagonews

open to meraviglia meme 12

Dov’è stata la Venere della Santanché in estate? Ma è chiaro: in vacanza! A rivelare il “segreto” è stata la stessa Ministra del Turismo, Daniela Santanchè, che, in audizione alla Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, ha farfugliato: “La Venere della campagna Open to Meraviglia non ha mai fatto una pausa dal 27 giugno al 29 agosto: era in vacanza in giro per tutta l’Italia. Abbiamo fatto tutta una serie di riprese, di shooting”.

daniela santanche in commissione attivita produttive alla camera

Insomma: la campagna promozionale, finita sotto la lente della Corte dei Conti per presunto danno erariale, e costata 140 mila euro (solo per il lancio), è andata in ferie come un dipendente pubblico qualsiasi, proprio in piena estate, quando sarebbe stato più utile il suo contributo per sponsorizzare le località turistiche del Belpaese, finalità per cui era nato il progetto.

