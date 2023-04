19 apr 2023 13:21

LE OPERAZIONI SIMPATIA DI MACRON SI TRASFORMANO SEMPRE IN UN ENORME BOOMERANG: DOPO LA CONTESTATISSIMA RIFORMA DELLE PENSIONI E IL DISCORSO A RETE UNIFICATE PER RILANCIARE IL SUO QUINQUENNATO, IL PORTACIPRIA DI BRIGITTE È STATO FILMATO IN STRADA A GORGHEGGIARE CON ALCUNI RAGAZZI CHE GLI HANNO CHIESTO DI INTONARE UN CANTO TRADIZIONALE DEI PIRENEI – MA C’È CHI SOSPETTA CHE IL GRUPPO NON FOSSE LÌ PER CASO… VIDEO