OPPIO PER OPPIO – A MILANO, LA POLIZIA HA ARRESTATO UN PUSHER ALGERINO CHE AVEVA OLTRE 100 PASICCHE DI OXYCONTIN, L’OPPIOIDE CONOSCIUTO ANCHE COME “L’EROINA DEI POVERI” CHE OGNI ANNO FA STRAGE DI TOSSICI IN AMERICA – IL FARMACO VIENE USATO COME POTENTE ANTIDOLORIFICO PER I MALATI ONCOLOGICI MA È DIVENTATO “POPOLARE” NEGLI ANNI ’90 GRAZIE AL MARKETING SELVAGGIO DELLE AZIENDE FARMACEUTICHE AMERICANE (CHE MENTIRONO SULLA SUA PERICOLOSITÀ...)

L'ultima scoperta di OxyContin a Milano è di venerdì mattina. […] La polizia ferma un ragazzo algerino di 29 anni. È un controllo come altri, eppure addosso il Reparto motociclisti di via Fatebenefratelli, i Nibbio, gli scopre la cosiddetta «eroina dei poveri»: 112 pasticche pronte a essere spacciate direttamente in strada, senza passa da un ambulatorio medico. Gli agenti arrestano il 29enne, regolare con precedenti, processato poi per direttissima.

CHE COS'È L'OXYCONTIN

Il farmaco a base di ossicodone, infatti, è un oppioide che viene usato come potente antidolorifico, soprattutto in casi di malati oncologici. […] Ma gli effetti simili a quelli dell'eroina, hanno fatto sì che si diffondesse tra i tossicodipendenti. La «moda» arriva dagli Stati Uniti dove entrò nel mercato nei primi anni Novanta. In quel periodo una nota azienda farmaceutica americana cominciò a vendere l’ossicodone, per trattare i dolori cronici senza problemi di dipendenza. Ma proprio per quei problemi, che hanno colpito gli Usa per quasi tre decenni, è stato ritirato dal mercato americano. Sulla storia di questo farmaco-droga è stata raccontata anche in alcune serie televisive. […]

I PRECEDENTI

L'arresto della polizia di venerdì mattina racconta un fenomeno che ha una scia di precedenti in cui il protagonista era sempre lui: l'ossicodone. A febbraio un'indagine del commissariato Bonola, coordinata dalla Procura di Milano, aveva portato a stanare due associazioni criminali per due grandi giri di spaccio a San Siro dove scorrevano cocaina, hashish e, appunto, pastiglie di ossicodone. […] In manette erano finite 21 persone.

Poco prima, era gennaio, una 48enne ucraina, che lavorava come segretaria in uno studio medico di base in città, è stata arrestata perché, secondo le indagini dei carabinieri del Nas e della procura di Milano, era a capo di un gruppo che da Milano spediva farmaci oppioidi, tra cui ovviamente l'ossicodone, su furgoni direttamente al fronte di guerra con la Russia. Secondo le accuse, la donna prescriveva abusivamente gli oppioidi utilizzando i dati degli assistiti del medico. Le ricette venivano poi «spedite» alle farmacie dove complici connazionali si presentavano per ritirare i farmaci. L'ossicodone c'era, e continua a scorrere.

