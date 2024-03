OPPIO DEI POPOLI - IL GOVERNO ACCELERA LA STRETTA SUL FENTANYL PER EVITARE CHE IN ITALIA SI RIPETA LA SITUAZIONE IN AMERICA, DOVE LA DROGA UCCIDE CENTINAIA DI MIGLIAIA DI PERSONE OGNI ANNO - LE COSCHE HANNO MESSO GLI OCCHI SULL'OPPIOIDE SINTETICO, CHE E' 50 VOLTE PIU' FORTE DELL'EROINA MA CHE COSTA MOLTO DI MENO, AUMENTANDO LA RICHIESTA TRA I GIOVANI - IL SOTTOSEGRTARIO MANTOVANO: "SONO I CATTIVI MAESTRI CHE PROPAGANDANO QUESTA SOSTANZA: SONO ALCUNI RAPPER O TRAPPER…"

1 - SBALLO SINTETICO

Estratto dell'articolo di Paolo Russo per “la Stampa”

Come trasformare in business lo stop alla produzione di oppio da parte di Pakistan e Afghanistan che mette in crisi la produzione di cocaina ed eroina. ‘Ndrine&C. non ci hanno messo molto: […] Nuove droghe sintetiche che riproducono gli effetti di quelle tradizionali ma con molta più potenza e tossicità. Il tutto a prezzi stracciati, che variano dai 10 ai 30 euro la dose. […]

In Italia l'Istituto superiore di sanità l'allarme lo aveva lanciato già nel 2017. Ora se ne è accorto anche il governo, che proprio ieri ha presentato il suo Piano contro l'uso improprio dell'antidolorifico Fentanyl, che negli Usa ha ucciso 100mila persone in un anno, mentre con un altro provvedimento ha introdotto pene detentive fino a 5 anni per chi importa o produce illegalmente efedrina e pseudoefedrina. […]

Tanto la premier Giorgia Meloni quanto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alberto Mantovano, hanno spiegato che in Italia «non esiste un'emergenza Fentanyl ma che il Piano serve a prevenirla». […] Ma mentre si prova a turare un buco fiumi di nuove sostanze arrivano da ogni dove. A documentarlo sono i sequestri di droghe sintetiche, che rappresentano sì la punta dell'iceberg, ma che a partire dal 2017 iniziano a volare con 408 kg di quantitativi sequestrati in 5 anni. Senza contare le 14 tonnellate di amfetamine dell'operazione del 2020 a Salerno.

Che sia boom di nuove sostanze chimiche ce lo conferma Simona Pichini, direttrice del Centro nazionale dipendenze e doping dell'Iss. «In Italia le nuove droghe più diffuse sono i catinoni sintetici e in primis l'Mdphp, che è una via di mezzo tra la cocaina e l'amfetamina, ma come tutte le nuove sostanze sintetiche molto più potente di quelle a cui si ispira, dagli effetti più duraturi, meno cara e molto più tossica e mortale».

Tra le new entry più utilizzate ci sono poi i cannabinoidi sintetici […] Terzi in classifica gli oppioidi sintetici come il Fentanyl. I meno utilizzati, «ma - ammonisce Pichini- i più tossici di tutti».

2 - FENTANYL, IL GOVERNO: RAPPER E TRAPPER CATTIVI MAESTRI

Estratto dal “Corriere della Sera”

[…] Si chiama Fentanyl, è detta la «droga degli zombie» per lo stato di devastazione in cui si riducono i consumatori. Il governo ha deciso di ingaggiare una lotta senza confini contro questo farmaco clinicamente importante, ma che usato come droga ha effetti devastanti. Lo ha spiegato Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio aggiungendo che la ‘ndrangheta ha messo gli occhi sul Fentanyl […] «Sono i cattivi maestri che propagandano questa sostanza: sono alcuni rapper o trapper».

[…] a novembre a Piacenza: uno spacciatore aveva ridotto il Fentanyl a un gas liquido e lo aveva spruzzato sulle pagine di un libro, pronte per essere mangiate. Sabina Strano Rossi, presidente dei tossicologi forensi, ha spiegato gli effetti del Fentanyl:«Prima si prova euforia, sonnolenza, nausea, confusione, costipazione, sedazione, depressione respiratoria». […]

