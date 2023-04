16 apr 2023 09:48

OPRAH WINFREY, LA CIOCIARA – LA “REGINA DI TUTTI I MEDIA”, COME LA CHIAMANO NEGLI STATI UNITI, HA SCELTO FIUGGI PER UN BREVE PERIODO DI VACANZA IN ITALIA, CON LE AMICHE: HA SOGGIORNATO AL “GRAND HOTEL PALAZZO FIUGGI” E HA PUBBLICATO VARIE FOTO DELLE SUE FERIE, TRA BAGNI RILASSANTI, ESCURSIONI IN MONTAGNA E PAGNOTTE…