3 mag 2020 13:49

OPS, HO EIACULATO UN ERRORE - ENRICO LETTA TWITTA: “LE FRONTIERE NON HANNO BLOCCATO IL VIRUS. COSÌ COME LA POLLUZIONE”. L'IDEA ERA QUELLA DI PRENDERSELA CON L'INQUINAMENTO (DALL'INGLESE “POLLUTION”). MA IN ITALIANO PER POLLUZIONE SI INTENDE “L'EIACULAZIONE SPONTANEA E INVOLONTARIA CHE HA LUOGO DURANTE IL SONNO”…