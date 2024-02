OPS, MI È SEMBRATO DI SENTIRE UN LAPSUS FREUDIANO – POLEMICHE SU DONALD TRUMP CHE HA DETTO DI NON SAPERE COSA SIGNIFICA LA “N-WORD” DURANTE UN COMIZIO ELETTORALE IN MICHIGAN: IL TYCOON STAVA TENTANDO DI DIRE “INDICTMENT”, MA NON SI CAPISCE COME DALLA SUA BOCCA SIA USCITO “N-WORD”, IL MASSIMO INSULTO CONTRO I NERI – IL PUZZONE SI È SUBITO CORRETTO ED È TORNATO A SFODERARE LA SUA BATTUTA PREFERITA: “SONO STATO INCRIMINATO PIÙ DI AL CAPONE…” - VIDEO

DAGONEWS

donald trump presenta le sue scarpe 3

Donald Trump una ne fa e cento ne sbaglia. Il tycoon è finito al centro delle polemiche per aver detto di non sapere cosa significa “n-word” durante un comizio elettorale a Waterford Township, nel Michigan.

L’errore si è verificato quando Trump ha tentato di pronunciare la parola “Indictment”, ma invece ha pronunciato “n-word” in quello che molti hanno interpretato come un lapsus freudiano.

DONALD TRUMP

Trump si è immediatamente corretto, ma era ormai troppo tardi. «Per tutta la mia vita non ho saputo cosa significasse “n-word”, non sapevo cosa significasse “Indictment” - ha detto Trump dopo essere stato condannato a pagare 355 milioni di dollari dal giudice di New York Arthur Engoron - Sono stato incriminato più di Al Capone. Sto solo facendo qualcosa per persone incredibili, per il popolo americano. Non mi dà fastidio».

donald trump raggiunge il tribunale di new york

L'ex presidente e i suoi figli sono finiti nel mirino del giudice per aver mentito per anni sulle loro ricchezze per ottenere condizioni più vantaggiose da banche e assicurazioni.

«Questo giudice è un pazzo – ha continuato Trump - Sapevo che avrei perso un miliardo o due se fossi stato onesto a candidarmi alla presidenza, ma è stata la cosa migliore che abbia mai fatto». Oltre alle cause civili, Trump si trova anche ad affrontare 91 capi d’accusa penali. Lui si è sempre dichiarato non colpevole.

KING TRUMP

