27 ago 2022 18:21

ORA AVRÀ TEMPO PER PENSARE ALLA CAZZATA CHE HA SCRITTO - E’ STATO SOSPESO IN VIA CAUTELARE DALL’INCARICO DONATELLO ALBERTI, DIRETTORE DELLA CROCE BIANCA DELL’EMILIA-ROMAGNA, FINITO NELLA BUFERA PER L’AGGHIACCIANTE POST SULL’OMICIDIO DI ALESSANDRA MATTEUZZI: “COMUNQUE ANCHE LEI COME ANDAVA CONCIATA, OVVIO CHE IL RAGAZZO ERA GELOSO”. NON SOLO: AVEVA PURE RISPOSTO ALLO SDEGNO DI ALCUNE DONNE INVITANDOLE A COMPORTARSI "COME LE NONNE"…