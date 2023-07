1 lug 2023 14:50

ORA CAPIREMO SE SIAMO UN PAESE DA RECOVERY – IL MINISTRO PER IL PNRR, RAFFAELE FITTO, ANNUNCIA: “NEI PROSSIMI GIORNI, SULLE PROPOSTE DI MODICA DEL PNRR IL GOVERNO PORTERÀ ALL'ATTENZIONE DEL SISTEMA PAESE OBIETTIVI CHIARI E UN PERCORSO CHE PUNTERÀ ALLA SOLUZIONE DI PROBLEMI ANNOSI SU CUI È NECESSARIO INVERTIRE LA TENDENZA. L'ITALIA OGGI È CENTRALE NELL'UNIONE EUROPEA PER UNA SCELTA BEN PRECISA PERCHÉ NON INSEGUIAMO PIÙ LE SCELTE DELLA COMMISSIONE”