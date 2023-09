Estratto dell’articolo di Marco Carta per “La Repubblica – ed. Roma”

Frasi da guru e claim motivazionali. Ma anche massime di vita per lasciare di stucco ogni interlocutore: “Ho comprato il libro degli uomini, ma il tuo nome non c’era”. A dettare la linea ora ci si mettono anche i Casamonica, che vogliono rivoluzionare anche il mondo della moda.

Si chiama “Daje a treni”, il brand ideato da Marco Casamonica, detto Diego, stylist e Influencer proveniente dalla nota famiglia sinti. Il 44enne, con qualche precedente alle spalle, ha trasformato i suoi trascorsi giudiziari in saggezza. E ora dispensa consigli alle nuove generazioni su TikTok, dove lo seguono circa 100mila persone.

Nei suoi video, che hanno raccolto già 2 milioni di like, Diego si presenta sempre vestito di tutto punto nel giardino della sua villa e offre massime di vita a tutti i suoi follower: “A volte si va avanti solo con il cognome. È una cazzata che ho fatto pure io e non la faccio più da anni”.

[…] “Non chiamate il dolore nemico fino a quando non lo conoscete, perché poi lo chiamate maestro”. I video in genere durano pochi secondi, in cui Diego Casamonica condensa tutta la sua esperienza: “Bella regà, chi ve lascia nei momenti difficili non se merita de sta co’ voi nei momenti felici”. Oppure: “Nella vita fai mille cose buone e nessuno ti si ricorda. Fai una cavolata e rimani segnato a vita”.

In molti casi si tratta di proverbi che affondano le radici nella saggezza popolare: “Quando il somaro non vuole bere è inutile che fischi. Vi dico una cosa: bisogna saper campare nella vita. Daje treni”. […] I follower sembrano apprezzare la saggezza di Diego Casamonica che a maggio ha anche lanciato il suo brand “Daje a Treni”. Il logo, due mani incrociate, è impresso sopra una tshirt, che viene venduta in un negozio sulla Tuscolana.

