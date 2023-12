ORA CHE È FINITA NEL MIRINO DEI SINISTRATI “WOKE”, NIKKI HALEY È DAVVERO UNA CANDIDATA CREDIBILE PER LA CASA BIANCA – LA PRINCIPALE AVVERSARIA DI DONALD TRUMP ALLE PRIMARIE REPUBBLICANE È STATA SOMMERSA DI CRITICHE PER AVER PARLATO DELLA GUERRA DI SECESSIONE, SENZA MENZIONARE LA SCHIAVITÙ. ANCHE BIDEN È INTERVENUTO CONTRO L’EX GOVERNATRICE DELLA SUD CAROLINA. “SLEEPY JOE” HA PAURA?

NIKKI HALEY

(ANSA) – Nikki Haley parla della guerra di secessione e non menziona la schiavitù come uno dei motivi che l'hanno causata, scatenando una valanga di critiche. Le parole della candidata repubblicana alla Casa Bianca "sono state come uno schiaffo in faccia agli afroamericani", afferma il presidente del Democratic National Committee, Jamie Harrison, sottolineando che condannare la schiavitù è il minimo per chi vuole essere presidente. Scende in capo anche Joe Biden che, in un post su X, pubblica il video dello scambio fra Haley e un elettore che le chiede cosa avesse scatenato la guerra civile, accompagnandolo dal messaggio: "è stata la schiavitù".

NIKKI HALEY E RON DESANTIS TRUMP E NIKKI HALEY joe biden SPILLETTE PER NIKKI HALEY