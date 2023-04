ORA I CRIMINALI COMPRANO LE PISTOLE IN PLASTICA: SONO LETALI E SI POSSONO DISTRUGGERE FACILMENTE – A ROMA DUE FRATELLI PRODUCEVANO DELLE PISTOLE CON UNA STAMPANTE 3D. NELL'ABITAZIONE DEI DUE UOMINI SONO STATE TROVATE 600 CARTUCCE E 70 GRAMMI DI HASHISH - NELLA CAPITALE, GRAZIE ALLA GRANDE DISPONIBILITA' DI ARMI, SONO AUMENTATI OMICIDI, GAMBIZZAZIONI E REGOLAMENTI DI CONTI TRA BANDE...

Estratto dell’articolo di Camilla Mozzetti per “il Messaggero”

Nelle settimane in cui Roma rigurgita droga e armi - più di un arsenale è stato scoperto e innumerevoli sono i sequestri di pistole e fucili - ecco che le rivoltelle vengono pure prodotte in casa.

Stampate in 3D per la precisione con una doverosa osservazione, affatto scontata: «funzionano come quelle "vere", due o tre colpi per volta con proiettili acquistabili sul mercato regolare e poi si buttano ma non lasciano traccia», confidano dall'Arma dei carabinieri.

E non è un aspetto di poco conto vedendo quello che da qualche mese accade nella Capitale: omicidi, gambizzazioni, regolamenti, alcune legati fra loro altrimenti completamente sciolti che destano più allarme fra chi guida le indagini.

Ma intanto ecco che a Tor Bella Monaca, rinomata e intramontabile fortino di droga (i carabinieri hanno censito almeno una dozzina di piazze di spaccio) spunta anche il covo dove le pistole si producono con stampanti 3D. E sono armi, come spiegato, che funzionano tanto per ferire quanto per ammazzare.

In via Aspertini questa produzione era affidata a due fratelli di 43 e 48 anni entrambi romani e senza precedenti. I carabinieri del Nucleo operativo Cassia sono arrivati a loro per delle indagini di droga, questa è stata trovata ma la sorpresa è arrivata con le armi in polimero. Tre modelli perfettamente funzionanti e una stampante in 3D, delle più note che si trovano on-line a prezzi abbordabili.

[…] Sequestrate anche le munizioni: più di 600 cartucce così suddivise, 232 erano calibro 9, altre 18 calibro 7,65 e 13 calibro 22 (le più compatibili con le armi stampate). In merito alla droga, invece, i militari hanno trovato 70 grammi di hashish ma quando era in corso la perquisizione nell'appartamento è arrivato un 47enne, anch'esso romano, e diversamente dai due fratelli con precedenti specifici in materia di spaccio e detenzione […]

I tre sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio ma anche per detenzione abusiva di arma e munizioni e per possesso di armi clandestine. […]

