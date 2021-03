14 mar 2021 18:12

ORA MI DO LA CARICA - L’UNIVERSITÀ DEL COLORADO LAVORA A UN DISPOSITIVO INDOSSABILE, COME UN ANELLO O BRACCIALE A BASSO COSTO, IN GRADO DI UTILIZZARE E IMMAGAZZINARE L’ENERGIA DEL CORPO UMANO: UTILIZZANDO GENERATORI TERMOELETTRICI PER CONVERTIRE LA TEMPERATURA DEL CORPO IN ELETTRICITÀ, IL TEAM HA REALIZZATO UN OGGETTO IN GRADO DI GENERARE CIRCA UN VOLT DI ENERGIA PER OGNI CENTIMETRO QUADRATO DI SPAZIO SULLA PELLE…