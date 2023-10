4 ott 2023 18:02

ORA POSSIAMO DIVENTARE COME HARRY POTTER: IN GRAN BRETAGNA ARRIVA IL PRIMO CORSO DI LAUREA IN MAGIA – ALL’UNIVERSITÀ DI EXETER SI POTRÀ FREQUENTARE IL MASTER IN "SCIENZE MAGICHE E OCCULTE": IN CATTEDRA SALIRANNO DOCENTI DI STORIA, LETTERATURA, FILOSOFIA, ARCHEOLOGIA, SOCIOLOGIA, PSICOLOGIA, TEATRO E RELIGIONE CHE ILLUSTRERANNO IL RUOLO DELLA MAGIA IN OCCIDENTE E IN ORIENTE...