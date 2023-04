ORA SI SPIEGA PERCHÉ ROMA È PIENA DI SPAZZATURA: INVECE DI LAVORARE I NETTURBINI VANNO A PROSTITUTE - L’INCREDIBILE STORIA DI UN DIPENDENTE DELL’AMA BECCATO MENTRE CONSUMAVA UN RAPPORTO SESSUALE NELLA CABINA DEL CAMION – L’UOMO È STATO VISTO DAGLI INVESTIGATORI DELL'AZIENDA ANCHE MENTRE, IN SERVIZIO, ANDAVA A GIOCARE ALLE SLOT E IN UNA PASTICCERIA NOTTURNA A GODERSI UN BEL CORNETTO CALDO (MAGARI DOPO L’AMPLESSO). L'UOMO FACEVA DI TUTTO TRANNE CHE OCCUPARSI DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI E SARÀ LICENZIATO...

Estratto dell’articolo di Lorenzo D’Albergo per “Repubblica – Edizione Roma”

Gli 007 ingaggiati da Ama lo hanno trovato una volta appartato nella cabina di guida del camion con una prostituta. Poi lo hanno visto entrare in una sala slot. Quindi, dopo aver inserito le quattro frecce ed essere sceso dall'autocompattatore, lo hanno pizzicato mentre entrava in una pasticceria notturna per poi uscirne dopo qualche minuto.

Con tutta probabilità con qualche cornetto o ciambella al seguito. Infine, tanto per completare l'indagine chiesta dai vertici municipalizzata dell'ambiente, gli investigatori aziendali hanno fotografato il dipendente mentre schiacciava un pisolino.

Sempre sul posto di lavoro, in servizio. Sempre nel momento sbagliato, quando sarebbe dovuto trovarsi in giro per Roma a raccogliere rifiuti. Per questi motivi (non che ne servano altri) uno dei degli oltre 6.200 netturbini della controllata del Campidoglio rischia il licenziamento. […]

Ieri l'azienda ha contattato il netturbino e gli ha comunicato l'intenzione di procedere con la rescissione del contratto. Ora il diretto interessato può difendersi con l'aiuto del sindacato. Ma la mole di materiale raccolto dagli 007 aziendali pare indicare una sola strada. Il licenziamento.

