ORA SIAMO TRANQUILLI: “INNAMORARSI DI DUE UOMINI? POSSIBILE, MA NON FA PARTE DEL MIO MODO DI VIVERE” – BARBARA D’URSO CHIUDE AL POLIAMORE MA AMA TUTTI, DA ELLY A GIORGIA MELONI: “È UNA FUORICLASSE, UNA RAGAZZA CHE SI È FATTA DAL NULLA, SEMPRE COERENTE CON LE SUE IDEE. UN PRESIDENTE DONNA È UN PASSO AVANTI PER L’ITALIA. ELLY SCHLEIN? VICINA AI TEMI CIVILI PER I QUALI COMBATTO DA ANNI" - E SULLA FINE DELLA SUA PRESENZA IN TV LA DOMENICA FA COME LA VOLPE CON L'UVA: "FACCIO TALMENTE TANTE COSE CHE NON MI MANCA…”