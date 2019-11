19 nov 2019 18:56

ORA SIAMO TRANQUILLI: “NAVIGHIAMO SOTTO IL SOLE A NORD DELLE BERMUDA. SIAMO MOLTO CONTENTI E COMODI"” - MICA MALE IL VIAGGETTO IN CATAMARANO DI GRETA THUNBERG! L’ECO-PISCHELLA È PARTITA DA NEW YORK ALLA VOLTA DI MADRID NELL’IMBARCAZIONE DI UNA COPPIA DI AUSTRALIANI – L'IMPATTO AMBIENTALE CI SARA' QUANDO SBARCHERA' CON LE SUE TRECCE PREFERITE IN PORTOGALLO… - VIDEO