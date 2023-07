ORA TI SFONDO IL...MULO – UNO SVALVOLATO È STATO BECCATO AD ABUSARE SESSUALMENTE DI DUE ASINI. VICINO BELLUNO L’UOMO, FORSE UBRIACO, È ENTRATO NEL RECINTO DEGLI ANIMALI E HA INIZIATO A SOLLAZZARE UNO DEI DUE ANIMALI CON LE SUE "INVASIVE" AFFETTUOSITA' - POI SI È MESSO A SUONARE L'ORGANO DELL'ALTRO ASINO, MASTURBANDOLO E PALPANDO ANCHE I TESTICOLI - L'UOMO SI È FERMATO QUANDO...

Estratto dell’articolo di Olivia Bonetti per www.ilgazzettino.it

La consolazione è che il processo non si celebrerà e quindi non ci sarà bisogno di addentrarsi in particolari squallidi per ricostruire l’accaduto e nemmeno sentire le giustificazioni dell’imputato. Perché la storia approdata in aula ieri in Tribunale a Belluno fa ribrezzo: un uomo, residente a San Gregorio, avrebbe violentato due asini.

Forse sotto l’effetto dell’alcol in pieno giorno è arrivato a sottoporre i due animali, tra l’altro di proprietà di altre persone, a assurde sevizie. Ma la sua incursione, avvenuta tra l’altro in un terreno altrui, risalente al 16 luglio del 2021 è stata vista dai proprietari degli animali che lo hanno denunciato. […]

Secondo quanto gli imputa la Procura avrebbe sottoposto i due asini a «sevizie» e «comportamenti inaccettabili» «compiendo sugli animali atti sessuali». Si sarebbe avventato inserendo la mano fino al polso nell’organo genitale dell’asina femmina. Poi non soddisfatto si sarebbe avventato anche sul maschio «effettuando una sorta di masturbazione - dice l’accusa della Procura - palpava i testicoli di un secondo asino». […]

