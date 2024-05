ORA TRUMP HA LA SCUSA PER FARE IL MARTIRE – LE DONAZIONI AL TYCOON VOLANO DOPO LA CONDANNA PER IL CASO STORMY DANIELS: IL SITO UTILIZZATO PER RACCOGLIERE FONDI È ANDATO IN TILT PER TROPPO TRAFFICO. “THE DONALD” AZZANNA: “SONO UN PRIGIONIERO POLITICO” – LE AZIONI DELLE COMPAGNIE DELL’EX PRESIDENTE CROLLANO IN BORSA – JOE BIDEN GONGOLA: “C’È SOLO UN MODO PER TENERE TRUMP FUORI DALLO STUDIO OVALE, È IL VOTO”

DONALD TRUMP

SITO DELLE DONAZIONI PER LA CAMPAGNA DI TRUMP IN TILT

(ANSA) - Poche ore dopo la sentenza di colpevolezza per Donald Trump a New York il sito utilizzato dalla sua campagna per le donazioni, 'Winred', è andato in tilt per l'eccesso di traffico. "I nostri sono al lavoro per riparare il questo" si legge sul sito che, evidentemente, è stato inondatto dalle donazioni dei sostenitori del tycoon galvanizzati dalla sua richiesta di "continuare a lottare"

USA: BIDEN, ‘SOLO UN MODO DI TENERE TRUMP FUORI DA CASA BIANCA, CON IL VOTO’

(Adnkronos) - “C’è solo un modo per tenere Donald Trump fuori dallo Studio Ovale, con il voto”. Lo ha scritto su X Joe Biden, mentre a New York veniva letto il verdetto di colpevolezza per l’ex presidente, e rimandando a un link con l’indirizzo per donare alla sua campagna elettorale.

HOMEPAGE DI DRUDGE REPORT SULLA CONDANNA DI DONALD TRUMP

La campagna del presidente Biden ha affermato in una dichiarazione che il verdetto mostra che "nessuno è al di sopra della legge". Ian Sams, portavoce dell'ufficio legale della Casa Bianca, ha dichiarato: "Rispettiamo lo stato di diritto e non abbiamo ulteriori commenti".

LE AZIONI DI MEDIA TRUMP CROLLANO DEL 9% DOPO LA SENTENZA

(ANSA) - Le azioni di Trump Media & Technology Group (DJT), società proprietaria di Truth Social, sono crollate del 9% nelle contrattazioni after-hour dopo che l'ex presidente è stato giudicato colpevole a New York. Il tycoon è il presidente e principale azionista di Trump Media, quotata in borsa a marzo dopo una controversa fusione.

stormy daniels donald trump

COHEN, 'GIORNO IMPORTANTE PER LO STATO DI DIRITTO

(ANSA) - "Oggi è un giorno importante" per lo stato di diritto. Così il testimone principale nel processo contro Donald Trump ed ex avvocato del tycoon Michael Cohen ha commentato la condanna.

TRUMP LANCIA RACCOLTA FONDI, SONO UN PRIGIONIERO POLITICO

(ANSA) - Pochi minuti dopo la lettura del verdetto di colpevolezza nel caso pornostar, il sito web ufficiale della campagna di Trump ha reindirizzato a una pagina di raccolta fondi in cui si dichiara che il tycoon è un "prigioniero politico". "Sono stato appena condannato in un processo politico truccato da caccia alle streghe: non ho fatto niente di sbagliato! Hanno fatto irruzione in casa mia, mi hanno arrestato, mi hanno fatto la foto segnaletica, e ora mi hanno appena condannato", si legge nella pagina.

donald trump in tribunale

PROCURATORE TRUMP, 'HO SEGUITO LA LEGGE E I FATTI, SENZA PAURA'

(ANSA) - "Siamo arrivati a questo verdetto seguendo i fatti e le leggi, senza paura o trattamenti di favore, anche se in questo caso la persona giudicata non era come tutte le altre". Lo ha detto Alvin Bragg, il procuratore di Manhattan che ha inchiodato Donald Trump, nella conferenza stampa dopo la sentenza di colpevolezza. "Ho fatto il mio lavoro", ha aggiunto.

PROCURATORE CHE HA INCHIODATO TRUMP, 'LA GIURIA HA PARLATO'

donald trump ascolta la testimonianza di stormy daniels

(ANSA) - "La giuria ha parlato" sul caso di Donald Trump. Lo ha detto Alvin Bragg, il procuratore di Manhattan che ha inchiodato l'ex presidente, nella conferenza stampa dopo la sentenza di colpevolezza ringraziando i "12 cittadini di New York" e il suo team di avvocati per il lavoro svolto.

AVVOCATO DI TRUMP, 'LA GIURIA È STATA MOLTO SERIA'

(ANSA) - "La giuria è stata molto seria, è sempre stata puntuale in tribunale e ha preso in considerazione tutte le prove". Lo ha detto in un'intervista alla Cnn l'avvocato di Donald Trump Todd Blanche, che ha guidato il team difensivo del tycoon nel caso a New York. "Tuttavia lo avrebbero dovuto giudicare innocente. Quei documenti non provano la sua colpevolezza", ha sottolineato.

donald trump vs joe biden immagine creata con midjourney 3

AVVOCATO DI TRUMP, 'TROPPA PUBBLICITÀ ATTORNO AL PROCESSO'

(ANSA) - "C'è stata troppa pubblcità attorno a questto processo, la giustizia non funziona così. I tempi e l'attenzione mediatica sui testimoni hanno danneggiato Trump". Lo ha detto in un'intervista alla Cnn l'avvocato del tycoon Todd Blanche, che ha guidato il team difensivo di Trump nel caso discusso a New York.

AVVOCATO TRUMP, 'RICORREREMO IN APPELLO APPENA POSSIBILE'

(ANSA) - "Ricorreremo in appello appena possibile". Lo ha detto in un'intervista alla Cnn l'avvocato di Donald Trump Todd Blanche, che ha guidato il team difensivo del tycoon nel caso a New York. "Eravamo preparati anche ad un verdetto di colpevolezza", ha detto.

DONALD TRUMP CON PALCO TRABALLANTE IN MINNESOTA

stormy daniels in tribunale