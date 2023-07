12 lug 2023 16:51

ORCA MISERIA! - MENTRE IN ITALIA E IN AMERICA SCATTA L'ALLARME PER L'AUMENTO DI AVVISTAMENTI DI SQUALI, IN SPAGNA DEVONO FARE I CONTI CON LE ORCHE - A LA ANTILLA, IN ANDALUSIA, UN'ORCA È ARRIVATA A POCHI METRI DALLA RIVA DI UNA AFFOLLATISSIMA SPIAGGIA, SCATENANDO IL PANICO CON I BAGNANTI - NEGLI ULTIMI ANNI SONO AUMENTATI GLI INCONTRI CON I MAMMIFERI MARINI, CHE POSSONO ESSERE PERICOLOSI PER BAGNANTI E BARCHE… - VIDEO