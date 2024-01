UN ORCO NEL PALLONE – UN EX PROCURATORE SPORTIVO DI ROMA, GIA’ CONDANNATO PER AVER ABUSATO DI UN BABY CALCIATORE FUORI DAL CENTRO SPORTIVO DELL'AS ROMA A TRIGORIA, FINISCE A PROCESSO PER VIOLENZA SESSUALE NEI CONFRONTI DI UN AMICO DEL FIGLIO, CHE ALL’EPOCA AVEVA 8 ANNI – L’UOMO AVREBBE APPROFITTATO DEL BIMBO MENTRE ERA A...

Estratto dell’articolo di Mic. All. per “il Messaggero”

abusi su minori

Prima è stato arrestato, processato e anche condannato per avere abusato di un baby calciatore fuori dal centro sportivo dell'As Roma a Trigoria. Adesso, invece, è finito sotto processo per violenza sessuale nei confronti di un amico del figlio, che all'epoca dei fatti aveva meno di 8 anni. L'uomo, classe 1966, ex procuratore sportivo, […]avrebbe abusato delle condizioni «di inferiorità fisica e psichica» del ragazzino […] quando il bambino andava a trovare l'amico a casa per guardare insieme le partite di calcio: carezze sul divano, palpeggiamenti insistenti.

abusi su minori

Condotte che, secondo l'accusa, sarebbero andate avanti per anni. Una vicenda emersa nel corso delle indagini sull'altro caso, in cui la vittima era un ragazzino con la passione per il pallone, al quale l'uomo avrebbe promesso un aiuto nel fare carriera.

[…] Per questi fatti l'ex talent scout è stato condannato in via definitiva - con rito abbreviato - a 4 anni e 6 mesi di reclusione. Ieri, però, la prima vittima è stata sentita in aula, su richiesta della difesa, e ha ridimensionato le accuse. […]