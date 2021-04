11 apr 2021 12:55

ORCO ZIO - IN PROVINCIA DI TARANTO UN UOMO LEGA AL LETTO LA NIPOTE DI 25 ANNI E CERCA DI DARE FUOCO - PER FORTUNA LA MADRE E IL FRATELLO MAGGIORE (AFFETTO DA DISAGI PSICHICI) DELLA RAGAZZA SONO RIUSCITI A OSTACOLARE L'UOMO, FACENDOGLI PERDERE L'ACCENDINO - LA 25ENNE, CHE HA VISSUTO IN COMUNITÀ FINO ALL'ETÀ DI 19 ANNI, SI ERA POI RICONGIUNTA CON LA MAMMA MALATA E CON IL FRATELLO MAGGIORE, CHE VIVEVANO IN CASA DELLO ZIO MATERNO…