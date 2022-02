ORECCHIO NON SENTE, OCCHIO NON VEDE, MENTE DUOLE - QUANDO VACILLANO UDITO E VISTA, ANCHE LE FACOLTÀ PSICHICHE NE RISENTONO: SECONDO DUE STUDI C'È UN LEGAME TRA LA PERDITA DI UDITO E VISTA E IL DANNO COGNITIVO, IN PARTICOLARE CON IL “MILD COGNITIVE IMPAIRMENT”, CHE PUÒ ESSERE UNA PORTA DI INGRESSO NELLA DEMENZA – NON SOLO: LA PERDITA DI UDITO PORTA A ISOLAMENTO SOCIALE E RIDUZIONE DI IMPORTANTI STIMOLI COGNITIVI AMBIENTALI E…

Danilo Di Diodoro per il “Corriere della Sera - Salute”

Poter godere della visione del mondo attorno a sé e riuscire ad ascoltare quanto si dice è una forma di nutrimento essenziale per la mente. Quando vacillano udito e vista, anche le facoltà psichiche ne risentono. Una conferma in tal senso emerge da due recenti revisioni sistematiche. Una, dedicata ai problemi di udito, è stata pubblicata sul Journal of Laryngology and Otology , l'altra, dedicata ai problemi della vista, è stata pubblicata sulla rivista BMJ Open .

Deterioramento

«Il danno all'udito può essere periferico o centrale» spiegano i ricercatori britannici guidati da Kimberley Lau del Department of Otolaryngology dello Sheffield Teaching Hospital, autori della revisione pubblicata sul Journal of Laryngology and Otology .

«Il sistema periferico comprende le componenti strettamente connesse all'organo dell'udito, come la coclea, mentre quello centrale è basato sui percorsi cerebrali destinati al processamento degli stimoli uditivi provenienti dalla periferia. Il sintomo chiave della perdita di udito di tipo centrale consiste nell'inabilità da parte dell'individuo a comprendere il parlato quando si trova in un ambiente rumoroso, specie se l'udito periferico - abilità di ascolto in ambiente silenzioso - rimane relativamente normale».

La ricerca, realizzata con la metodologia della revisione sistematica di studi osservazionali, è giunta alla conclusione che c'è un legame tra la perdita di udito e il danno cognitivo, in particolare con Mild Cognitive Impairment, che può essere una porta di ingresso nella demenza.

Isolamento sociale

La perdita di udito potrebbe svolgere la sua azione attraverso l'induzione di un certo isolamento sociale e la riduzione di importanti stimoli cognitivi ambientali.

«Diversi studi hanno dimostrato che, nei casi in cui la percezione uditiva è difficile, c'è bisogno di impegnare molte più risorse cognitive in questi processi, sottraendo così energie ad altri, come la memoria» dicono ancora gli autori della ricerca.

«In una società che vede continuamente crescere il numero di persone anziane, questo fenomeno ha importanti implicazioni per le politiche di salute e dei servizi sociali, che dovrebbero sviluppare programmi di prevenzione, diagnosi precoce e trattamento».

Influenza

Secondo quanto riportato dall'Organizzazione mondiale della sanità, circa un ultrasessantacinquenne ogni tre soffre di una forma di sordità che influisce negativamente sulle relazioni interpersonali e più in generale sul livello di salute, interferendo con il benessere, la qualità della vita e le funzioni quotidiane, minando il livello di indipendenza e generando isolamento e depressione.

E contribuendo allo sviluppo di Mild cognitive impairment. Analoghi effetti sulle funzioni cognitive sono stati rilevati dalla revisione sistematica pubblicata sulla rivista BMJ Open , dedicata agli effetti cognitivi di malfunzionamenti della visione. Lo studio è stato guidato da Niranjani Nagarajan della Johns Hopkins School of Medicine di Baltimora. «Il nostro studio ha rilevato l'esistenza di una associazione positiva tra danno visivo e danno cognitivo o anche demenza. Questa associazione è evidente in ricerche che hanno utilizzato diverse modalità di misura della visione e delle abilità cognitive, e che sono state realizzate in paesi diversi con gruppi diversi di persone».

