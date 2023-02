12 feb 2023 15:30

ORMAI ANCHE IL PARTO SI FA IN “SMART WORKING” – A BARI, UNA DONNA HA PARTORITO IN CASA CON IL GINECOLOGO COLLEGATO IN VIDEO CHIAMATA – QUANDO LA NEOMAMMA HA COMINCIATO A SENTIRE LE CONTRAZIONI, HA CHIAMATO IL SUO GINECOLOGO DI FIDUCIA - QUEST'ULTIMO HA AVVATO LA VIDEOCHIAMATA E HA SPIEGATO ALLA DONNA E AL MARITO COME FAR NASCERE IL BIMBO – DOPO AVER DATO ALLA LUCE IL PICCOLO, LA COPPIA HA CHIAMATO UN’AMBULANZA E A QUEL PUNTO…