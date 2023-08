ORMAI SIAMO ALLE PIAGHE D’EGITTO: LA RIVIERA ROMAGNOLA È INVASA DALLE CAVALLETTE – GLI SCIAMI DI INSETTI STANNO SCATENANDO IL PANICO NELLA ZONA TRA BELLARIA-IGEA MARINA E SAN MAURO MARE – DIVERSI BAGNANTI TERRORIZZATI SONO SCAPPATI DALLE SPIAGGE – SECONDO GLI ESPERTI, TUTTO SI SPIEGA CON LA PRESENZA DEL VENTO CHE HA SPINTO LE CAVALLETTE A SPOSTARSI DALLA CAMPAGNA ALLA COSTA… - VIDEO

cavallette in romagna 12

Una vera e propria invasione. Le cavallette stanno rovinando le vacanze a molti bagnanti della riviera romagnola che si sono dati alla fuga. Interi sciami di insetti sono stati segnalati sulle spiagge, facendo scattare l'allarme nella zona a cavallo tra Bellaria Igea marina e San Mauro Mare, ma le cavallette si sono spinte fino a Cesenatico.

Una situazione che nelle ultime ore sta creando non pochi disagi a causa della presenza infestante degli animali. Nel pomeriggio di ieri […] diversi bagnanti sono […] fuggiti dalla spiaggia dopo essere stati assaliti da sciami di cavallette che in poco tempo si sono impadroniti di lettini e ombrelloni.

spiaggia invasa dalle cavallette immagine creata con midjourney

Un evento […] che gli esperti spiegano con la presenza del vento di Garbino che ha spinto gli animali a spostarsi dalla campagna fino alla costa. […] una novità che sta creando scompiglio tra chi ha scelto quelle mete turistiche per passare le proprie vacanze. I bagnini […] parlano di una «sorpresa che non ci voleva» e che sperano possa esaurirsi il prima possibile.

